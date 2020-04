Industrie in der Corona-Zeit : Holcim und Covestro: Heimquarantäne und Temperaturmessungen – aber die Produktion läuft

Die Arbeit in den großen Industriewerken in Lägerdorf und Brunsbüttel wurde schon vor vielen Wochen an die Corona-Krise angepasst.

von Delf Gravert

13. April 2020, 16:04 Uhr

Lägerdorf/Brunsbüttel | Die Corona-Krise ist auch im produzierenden Gewerbe allgegenwärtig. Bei der Holcim Deutschland Gruppe, die auch das Zementwerk in Lägerdorf betreibt, würde die Belegschaft bereits seit Januar regelmäßig über E-Mails, Aushänge, Intranet, Gespräche und Telefonkonferenzen über verschiedene Verhaltens- und Hygieneregeln in Sachen Coronavirus informiert, sagt Pressesprecher Jens Marquardt. Auch in Lägerdorf seien bereits, wie in der gesamten Unternehmensgruppe, möglichst viele Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen ins Homeoffice geschickt worden. „Urlaubsheimkehrer aus Krisenregionen und auch Mitarbeiter, bei denen es persönlich oder in deren Umfeld überhaupt einen Corona-Verdacht gibt, sind in Heimquarantäne“, so Marquardt.

Die Produktion im Zementwerk in Lägerdorf steht zurzeit gerade ohnehin still. Im Werk läuft die jährliche Grundreparatur um verschiedenste größere und kleinere Reparatur- und Montagearbeiten durchzuführen. Die Arbeiten seien allerdings so organisiert, dass möglichst wenig Menschen miteinander in Kontakt kommen. „Es gibt unterschiedliche Pausenzeiten und häufigere Desinfektionen der Aufenthalts- und Sozialräume“, berichtet der Holcim-Sprecher. Auswirkungen auf Produktion oder Lieferfähigkeit durch die Corona-Krise gebe es nicht.

Auch bei Covestro im Industriepark Brunsbüttel hinterlässt die Corona-Krise Spuren. Schon an Tor 1 werden alle Personen – Lieferanten, Gäste und auch Mitarbeiter – einer kontaktlosen Temperaturmessung unterzogen. Wer auch bei einer Nachmessung 37,5 Grad oder mehr aufweist, darf das Firmengelände nicht betreten – darauf haben sich die Unternehmen des Industrieparks geeinigt. Bei Covestro selbst beschäftigt man sich schon lange mit dem Thema Corona. „Wir haben ein großes Werk in Shanghai, da liegt es nah, dass wir der Lage bereits seit den ersten Fällen in China besondere Beachtung schenken“, sagt Günter Jacobsen, Leiter der Standortkommunikation.

Schritt für Schritt habe man auf die Corona-Krise reagiert, frühzeitig Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, Reiseverbote erlassen und die Kommunkation auf Skype, E-Mail und Telefon umgestellt. „Es ist für uns alle eine Ausnahmesituation.“ Aber die Produktion laufe uneingeschränkt weiter. „Wir erhalten die nötigen Rohstoffe und die Nachfrage nach unseren Produkten ist nach wie vor da.“

Abstriche müssen die Covestro-Mitarbeiter allerdings bei der Verpflegung machen. Erst hatte man die Abstände in der Kantine vergrößert, dann die Auswahl an Speisen reduziert. „Inzwischen haben wir auf Essen to -go umgestellt“, so Jacobsen.

Der Werksarzt von Covestro geht davon aus, dass die Situation noch eine Weile andauern und die Schutzmaßnahmen hochgehalten werden müssen. Alle müssten sich selbst und damit auch die Kollegen schützen. „Und es wäre schön, wenn diese Schutzmaßnahmen auch in den privaten Bereich getragen werden“, appelliert Günter Jacobsen an die Kollegen.