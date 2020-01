Verein Cara Mia in Krempe : Holcim-Lehrlinge überreichen Spende an Intensiv-Wohngemeinschaft

Die Versteigerung der Jahresarbeiten hatte 4800 Euro eingebracht, und die Werksleitung stockte auf 5500 Euro auf.

26. Januar 2020, 14:07 Uhr

Krempe/Lägerdorf | Über eine Spende in Höhe von 5500 Euro kann sich der Vereins Cara Mia freuen, der in Krempe eine Intensiv-Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche aufgebaut hat. Zusammen kam das Geld im Dezember, als die fast 40 Auszubildenden des Holcim-Zementwerks Lägerdorf ihre Jahresarbeiten versteigerten (wir berichteten). Die dabei eingenommenen 4800 Euro wurden von der Werksleitung auf 5500 Euro aufgestockt.

Die Versteigerungsaktion gibt es schon lange. Das Geld kommt stets sozialen Projekten in der Region zu Gute. „Über einen unserer Auszubildenden sind wir auf den Verein Cara Mia bekommen“, erklärte Holcim-Personalleiter Wolfgang Kock während der Spendenübergabe. Gemeinsam mit Azubis seines Unternehmens besichtigte Kock die Räumlichkeiten am Kremper Marktplatz. Geeignet ist die Einrichtung für Säuglinge und Kinder bis zur Volljährigkeit. Der Verein Cara Mia arbeitet dabei mit dem Intensivpflegedienst Baulig zusammen. Sechs Plätze bietet die Wohngemeinschaft. „Ein Außenfahrstuhl ist in Planung“, sagt der Vereinsvorsitzende Dirk Schubert.

Die Kosten für den Aufenthalt der Jungen und Mädchen würden zum Großteil von den Krankenkassen getragen, aber auch von Pflegekasse, Jugendamt und Sozialamt. Den pflegebedürftigen Kindern müsste ein Arzt vor einem Einzug eine „spezielle Krankenbeobachtung“ attestieren. Familien und auch Kliniken würden durch das Modell der Kinder-Wohngemeinschaft enorm entlastet.

„Der große Vorteil hier ist, dass die Kinder nicht in einer Klinik untergebracht sind, sondern in privater Atmosphäre leben können“, so Schubert. Wer sich für den Verein Cara Mia interessiert, kann sich unter der Telefonnummer 01578/5081111 an den Vereinsvorsitzenden Dirk Schubert wenden.