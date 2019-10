Deutscher Amateur-Radio-Club : Hohenlockstedt: Meilenstein für Funkamateure

Chinesische Mondmission Thema bei der Wolfswelle in Hohenlockstedt.

Avatar_shz von nr

08. Oktober 2019, 13:33 Uhr

Hohenlockstedt | Einen besonderen Gast begrüßte der Itzehoer Ortsverein des Deutschen Amateur-Radio-Clubs während seiner „Wolfswelle“ im Gewerbe- und Freizeitpark Hohenlockstedt. 50 Zuhörer lauschten gespannt den Ausführungen von Reinhard Kühn, der durch seine Beteiligung an der chinesischen Mondmission weltweit bekannt wurde (wir berichteten).

Spezielle Aufgabe

Kühn betreibt seine Funkstation von seinem Heimatort Sörup bei Flensburg. Für die hochspezielle Aufgabe, Signale zum Mond zu schicken und wieder auf der Erde zu empfangen, ist eine leistungsstarke Anlage erforderlich. Reinhard Kühn beschäftigt sich seit 1977 mit Verfahren, den Mond als Reflektor für Funkwellen zu benützen.

Taschenrechner statt Computer

Er berichtete, dass es früher nur ganz wenige Stationen gab, die den Anforderungen dafür genügten. „Da damals noch keine Computer zur Verfügung standen, benötigte man zur Berechnung der Mondbahn noch Taschenrechner und ein nautisches Jahrbuch.“

Etwa seit dem Jahr 2002 ist der Erde-Mond-Erde-Betrieb (EME) durch die Entwicklung von Software zur Auswertung extrem schwacher Signale auch mit kleineren Stationsausrüstungen möglich, wie er auch von der Itzehoer Gruppe der Funkamateure vorgenommen wird.

Spezialist für Satellitenfunk

Für Versuche mit dem chinesischen Mondorbiter suchte die chinesische Weltraumbehörde CNSA eine Bodenstation mit einer EME-tauglichen Anlage.

Hier kam Reinhard Kühn, der als Spezialist für Satellitenfunk bekannt ist, mit seiner Station in Sörup ins Spiel. Reinhard Kühn sieht seine Beteiligung an diesem Projekt „als neuen Meilenstein in der Geschichte des Amateurfunks. Für jeden Funkamateur ist das die Erfüllung eines Traums“.

Info: Weitere Infos zu Aktivitäten des

Itzehoer Ortsvereins unter www.dk0iz.de

Die Wolfswelle wird von den Itzehoer Funkamateuren jeweils im Herbst als Funkflohmarkt ausgerichtet. 150 Besucher aus Schleswig-Holstein sowie den angrenzenden Bundesländern kamen diesmal, um in den von den Ausstellern angebotenen Funkgeräten, Messgeräten, Bauteilen und Antennen nach einem günstigen Angebot zu suchen.