Hohenfelder Schützen: Drei Jahre in Folge die selben Majestäten

25. Oktober 2018, 16:16 Uhr

Einen lupenreinen Hattrick haben Jan Peters und Kristin Zeiner von der Schützenabteilung des Hohenfelder SV hingelegt: Bereits zum dritten Mal hintereinander wurden sie jetzt beim Schützenball im Westerhorner Lindenhof zu den Majestäten des Vereins proklamiert. Zum Höhepunkt der Hohenfelder Schützenwoche kamen rund 120 Gäste, um der neuen Königsrotte zu gratulieren und gemeinsam einige Stunden bei Musik und Tanz zu feiern.

Neben König Peters und Königin Zeiner wurden Tobias Stuke als erster Ritter, Manfred Horns als zweiter Ritter, Lore Klüver und Helma Stuke als erste und zweite Hofdamen sowie Maren D’Effremo als Bürgermajestätin ausgerufen.

Zahlreiche befreundete Schützenvereine und -gilden sowie viele Mannschaften aus der Gemeinde nahmen an der Schützenwoche teil. Beim Wettschießen der Dorfvereine siegten die Dörpstroot Sniper 3 in der Disziplin Luftgewehr-Schützenklasse. Sie erreichte 289,8 Ringe. Mit der Luftpistole war das Team der SG Höki/Hohenfelde mit 263,4 Ringen am erfolgreichsten. Bester Einzelschütze war in beiden Klassen Manfred Horns (SG Höki/Hohenfelde). Bei den Schützenvereinen gewannen die Oelixdorfer Schützen (Luftgewehr Schüler), der Kölln-Reisieker SV (Luftgewehr Jugend und Luftpistole Junioren), der SV Lola (Luftgewehr Altersklasse), die Kellinghusener SG (Luftgewehr Damen-Altersklasse), der SV Wilster (Luftgewehr offene Klasse) und die Oelixdorfer Schützen (Luftpistole offene Klasse).