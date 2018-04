Medizinische Versorgung in Hohenaspe : Hohenaspes Landarzt geht in den Ruhestand

Für Burkhard Hübner ist Schluss, der Mediziner geht in den Ruhestand. Die Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig.

von shz.de

07. April 2018, 16:04 Uhr

Ende März waren es 31 Arbeitsjahre allein in Hohenaspe, wo Dr. Burkhard Hübner viele der rund 2000 Einwohner medizinisch betreut hat. Jetzt hielt der Landarzt seine letzte Sprechstunde.

Hübner, der 1949 in Kiel geboren wurde, kam am 2. Januar 1987 als Arzt nach Hohenaspe. Dr. Echt hatte damals einen Nachfolger gesucht. Da Hübner schon immer aufs Land wollte, stieg er in die Gemeinschaftspraxis mit Dr. Karin Druschel ein. Nach Druschels Ruhestand praktizierte Hübner weitere zehn Jahre allein. Im Januar 2008 wurden die neuen Praxisräume in der Seniorenwohnanlage gemeinsam mit Dr. Peter Brummer und einem Team bezogen.

Rückblickend sagt Burkhard Hübner: „Vor allem der Notdienst sorgte immer wieder dafür, dass mein Privatleben zu kurz kam. Jetzt im Ruhestand soll das anders werden!“ Und der Mediziner hat für seinen Ruhestand schon viele Pläne. Er möchte Verwandte in Südkorea besuchen und Freunde in Australien. Ohnehin würden Reisen künftig den Schwerpunkt seines neuen Lebens bilden. Ganz besonders freut sich der Arzt auch auf Ausflüge mit seinem Motorrad, einer Triumph Speed Triple mit der viele Touren geplant sind. „Kreuzfahrten sind dagegen nichts für mich“, sagt Hübner. „Aber auf einem Frachtschiff mitzureisen, war schon immer mein Traum, den ich früher nie verwirklichen konnte, da nie gewiss ist, wie lange das Schiff unterwegs ist und meine Urlaubszeit stark eingeschränkt war.“ Jetzt könnte auch dieser Traum in Erfüllung gehen.

Mit ein wenig Wehmut schaut der Landarzt auf seine Zeit in Hohenaspe zurück. Es habe sich in den vielen Jahren einiges verändert. Der Verwaltungsaufwand habe sich in seiner Gemeinschaftspraxis erhöht, und die Patienten hätten mit der Zeit ein immer höheres Anspruchsverhalten entwickelt. Man werde als Landarzt zwar nicht zum Millionär, „aber gut leben kann man von den Einkünften“, sagt Hübner.

So kann er einem möglichen Nachfolger die Stelle durchaus empfehlen. Denn es sei auch nicht mehr wie früher, dass Notdienste verpflichtend seien. „Die Wochenenden sind also frei.“ Und auch die Lage Hohenaspes habe seine Vorzüge. „Hamburg ist in der Nähe, und nicht jede Gemeinde kann ein Ärztehaus, eine Schule, einen Kindergarten und einen Supermarkt bieten“, fragt Hübner.

Die ärztliche Versorgung wird auch künftig in Hohenaspe durch Peter Brümmer gesichert. In der Landarztbörse der Ärztekammer wird bereits ein Nachfolger in der Gemeinschaftspraxis gesucht – doch das ist nicht einfach, da viele Ärzte offenbar die Arbeit in Krankenhäusern vorziehen.

So hofft Brümmer zumindest einen Weiterbildungsassistenten zu finden. Für die Urlaubsvertretung steht Hübner künftig noch zur Verfügung – so bleibt der Arzt den Hohenaspern doch noch ein bisschen erhalten.