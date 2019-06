Grundschüler pflanzen Flatter-Ulme : Hohenasper Kinder beim Eulentag im Schulwald

Den Tag des Baumes begingen die Hohenasper Grundschüler im Schulwald.

von shz.de

07. Juni 2019, 14:36 Uhr

Hohenaspe | Erst kürzlich hatten die Grundschüler aus Hohenaspe einiges über Eulen gelernt. Da lag es nahe, die Eulen auch beim Tag des Baumes in den Mittelpunkt zu stellen.

Im Schulwald angekommen, tauchten die fast 100 Mädchen und Jungen in die Welt der Eulen ein. Dabei ging es beispielsweise darum, was bei den Vögeln auf der Speisekarte steht. Die richtigen Antworten hatten natürlich die Kinder sofort parat: Würmer und vor allem Feldmäuse.

An einer anderen Station liefen die Kinder den Schleier-Eulen-Slalom und verkleideten sich dazu mit Flügeln. An der Kreativ-Station galt es, ein Eulenbild aus Naturmaterialien zu legen. Und an der Hör-Station lauschten die Schüler den Stimmen der nachtaktiven Jäger.

Den Abschluss des Outdoor-Unterrichts bildete der Auftritt der Jagdhornbläser, ehe gemeinsam die von Firma Horstmann gespendete Flatter-Ulme, der Baum des Jahres, in den Schulwald gepflanzt wurde.