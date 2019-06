warten in Wilster : Hoffen auf Fördergelder – doch Kiel schweigt

Für die Umgestaltung von Fußwegen und für die Erneuerung des Sportplatzes Büttel wartet Wilster auf zugesagte Fördergelder.

11. Juni 2019, 09:53 Uhr

Wilster | Die Stadt Wilster wartet sehnsüchtig auf die Freigabe aus Kiel für die bereits genehmigten Gelder zur Umgestaltung des Fußwegs zwischen Etatsrätin-Doos-Straße und Schulzentrum sowie Erneuerung des Sportplatzes Büttel. Das lange Warten sorgt inzwischen auch für großen Unmut unter den Kommunalpolitikern. Auch das wurde in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung deutlich. Dort standen die Maßnahmen im Rahmen der „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge" der Stadt Wilster im Mittelpunkt.

Mit der Fußgängerbrücke über die Bahn und der Sanierung des Wilstermarsch-Stadions konnten bislang erst zwei der vier im Jahr 2011 eingereichten Maßnahmen abgeschlossen werden. Inzwischen wurde ein Trägervertrag mit der BIG Städtebau GmbH aus Kiel geschlossen. Mit Daniel Kreuz, Matthias Holst und Helge Stahl stellten sich drei Mitarbeiter der BIG in Wilster vor. Holst und Stahl verfügen als Projektleiter über große Erfahrungen in der Steuerung und Koordinierung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen. Projektleiter Matthias Holst stellte neben den bereits erwähnten Maßnahmen mit dem Umbau des ehemaligen Hausmeisterhauses zum Jugendzentrum, private Gebäudemodernisierungen und der Aufwertung/Sanierung der Straßen im Altstadtbereich drei weitere zukünftige Projekte für Wilster vor. Reaktion aus den Reihen der Bauausschuss-Mitglieder: Das höre sich ja alles gut an, doch bevor über weitere Projekte gesprochen werden könne, liege der Fokus auf der Umsetzung der dritten und vierten Maßnahme des Städtebauförderprogramms. Darin waren sich die Anwesenden einig. „Die Antworten die wir bekommen, sind gleich Null, und mit jedem Tag wird das Bauen teurer“, äußerte sich Bürgermeister Walter Schulz verärgert über die Funkstille aus Kiel. Matthias Holst zeigte Verständnis, Wilster sei leider kein Einzelfall. „Der Unmut ist vielerorts groß, viele Gemeinden müssten Zinsen für bereitgestellte Gelder zahlen“.

Versprechen konnten die Mitarbeiter der BIG Städtebau zwar noch nichts, aber die Umgestaltung des Sportplatzes Büttel habe oberste Priorität bei der Aufnahme der Zusammenarbeit mit der Stadt Wilster. Und deren Hoffnungen auf eine schnellere Bearbeitung und den Start der Ausschreibungen liegen jetzt bei der BIG Städtebau GmbH.