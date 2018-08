Bio-Hof in Horst : Hof Dannwisch ruft Käse zurück

Eine Belastung mit Ehec-Bakterien kann nicht sicher ausgeschlossen werden.

von nr

16. August 2018, 18:22 Uhr

Die Meldung über enterohämorrhagische Escherichia coli Bakterien – kurz: Ehec – in einer Charge Salatkäse des Hofs Dannwisch in Horst weckt böse Erinnerungen: Vor sieben Jahren hielt eine Ehec-Epidemie Norddeutschland wochenlang in Atem. Zuerst bestand der Verdacht, die Bakterien wären über Gurken aus Spanien verbreitet worden. Letztlich stellte sich heraus: Es waren aus Ägypten importierte Sprossen. Damals waren fast 3000 Patienten an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt. Viele haben bis heute mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen. Mehr als 50 Menschen starben.

Entsprechend schnell reagierten jetzt der Hof Dannwisch und die zuständigen Behörden, als bei einer Produktuntersuchung bei einer Probe Salatkäse „Sommerfreude“ die Erreger festgestellt wurden. In einer Mitteilung des Bio-Hofs heißt es: „Wir weisen darauf hin, eventuell noch vorhandene Bestände dieses Produktes mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 6. August und 24. August, nicht zu verzehren und diese an uns zurückzugeben beziehungsweise zu entsorgen.“ Derzeit könne eine Belastung dieses Produkts mit den Ehec-Bakterien nicht sicher ausgeschlossen werden.

Laut Verbraucherschutzministerium sind knapp 38 Kilogramm betroffen. Der Rückruf des Käses sei bereits am Dienstag durch den Hersteller eingeleitet worden. Außerdem wurden die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden informiert, damit der Rückruf amtlich überwacht werden kann. Wie viel von dem Käse bereits verkauft wurde, ist derzeit noch offen.