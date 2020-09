A23 für eine Stunde gesperrt : Höhe Schenefeld: Ford auf Autobahn ausgebrannt

Zunächst blinkte eine Warnleuchte, kurze Zeit später stand das Auto in Flammen.

18. September 2020, 15:01 Uhr

Schenefeld | Die Fahrerin konnte noch ein paar persönliche Gegenstände aus dem Wagen retten, blieb aber unverletzt. Eine 24-jährige Frau war Freitag auf der Autobahn 23 unterwegs, als ihr Wagen plötzlich Feuer fing. Sie war mit ihrem Ford in Richtung Hamburg unterwegs, als gegen 13.15 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Schenefeld eine Kontrollleuchte blinkte.

Unverzüglich fuhr sie auf den Standstreifen. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motorraum. Als die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld an der Einsatzstelle eintraf, stand der Ford lichterloh in Flammen. Die Helfer gingen unter Atemschutz vor, um den Brand zu bekämpfen. Während der Löscharbeiten sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Schenefeld ab.

Nach Beendigung der Löscharbeiten transportierte ein Abschleppdienst das Wrack ab. Die A 23 war knapp eine Stunde gesperrt.