Reformationstag in Heide : Hochkarätiger Poetry-Slam in St. Jürgen

Kirchenkreis Dithmarschen lädt zum dritten Mal am Reformationstag ein.

Avatar_shz von nr

13. Oktober 2019, 16:06 Uhr

Heide | Der Kirchenkreis Dithmarschen feiert den Reformationstag auf seine Weise – er lädt Donnerstag, 31. Oktober, zum Poetry Slam in die Heider St.-Jürgen-Kirche ein. Zum dritten Mal treten Poeten aus ganz Deutschland zum Wettstreit an. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Allerdings ist es empfehlenswert, frühzeitig in die St. Jürgen-Kirche am Heider Marktplatz zu kommen – im vergangenen Jahr waren bereits um 18 Uhr alle Sitzplätze belegt. Organisiert und moderiert wird der Slam wieder von Björn Högsdal aus Kiel.

Die Reformation war ja nicht allein eine Glaubensreform, sondern ebenso der Ausgangspunkt für den modernen Bildungsbegriff, der uns heute selbstverständlich ist. Andreas Crystall, Propst

Nachdem sich die Slammer in ihren Texten im vergangenen Jahr insbesondere mit dem reformatorischen Kernthema „Freiheit“ befasst hatten, ist diesmal „Bildung“ ein Schwerpunktthema. „Luther holte die Bildung aus den Klöstern und den Kirchenhierarchien in die Häuser und Herzen“, so Dithmarschens Propst Andreas Crystall.

„Ihm lag daran, die Menschen in ihrem Urteil mündig und unabhängig zu machen – und dazu brauchten sie Bildung.“ Der Katechismus sei ein geniales Bildungsprogramm für das Volk gewesen.

Crystall: „Aus den Klöstern wurden die ersten Schulen, beispielsweise in Meldorf. Die Reformation war ja nicht allein eine Glaubensreform, sondern ebenso der Ausgangspunkt für den modernen Bildungsbegriff, der uns heute selbstverständlich ist. Ein freies Gewissen braucht ein gut gebildetes Selbstbewusstsein.“

Meisterliche Poeten

Diese Slammer sind dabei:

Khaaro ist 29 Jahre alt und studiert Maschinenbau an der TU Harburg. Eine Woche vor ihrem Auftritt in Heide wird sie an den Deutschen Meisterschaften in Berlin teilnehmen.

Sven Kamin, Jahrgang 1979, gehört zu den profiliertesten Stimmen der deutschsprachigen Poetry-Slam-Landschaft. Er ist Hamburger Stadtmeister 2016, erster Weltmeister beim NDR Slam-op-Platt, erster Bremer Rap-Slam Sieger, Träger des Goldenen Kloppstocks 2011, 2012, 2017 und 2019, qualifizierte sich bei den deutschsprachigen Slam-Meisterschaften dreimal fürs Finale (2008, 2012, 2017). Zudem ist er Slammaster des Wedel Schädel Poetry Slams und Mitorganisator eines der drei ältesten Poetry Slams Deutschlands in Bremen.

Volker Strübing, 1971 in Thüringen geboren, ist Slammer, Lesebühnenautor, Filmemacher und dreimaliger Sieger der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften, aktuell ist er Vizemeister.

Erneut in Heide zu Gast

Katrin Freiburghaus aus München ist Sportjournalistin, und schreibt Gedichte darüber, die sie auf der Bühne vorsingt. Meist geht es darin am Ende um Astrophysik, politische Keksrezepte und Skandinavien. Sie war bereits beim ersten Reformations-Slam dabei.

Florian Hacke, aktueller schleswig-holsteinischer Landesmeister im Poetry Slam, hat nach dem Erwerb seines Schauspieldiploms an der HMT Rostock 2004 acht Jahre lang am Theater Lübeck gearbeitet und war dort in mehr als 40 Produktionen zu sehen. Parallel steht er auch für Kino, TV und Werbung vor der Kamera, schreibt, inszeniert und unterrichtet. Er schrieb seinen ersten Stand Up Comedy-Abend „Hasenkind du stinkst“. Gerade erst gewann Hacke beim Hamburger Comedy Pokal 2019 den 3. Platz. Er war in Heide bereits 2018 am Start.