Vorträge von Oktober bis Februar : Hochkarätige Referenten

von shz.de

30. September 2018, 18:17 Uhr

Für die Auftaktveranstaltung am 8. Oktober um 19.30 Uhr im Krebsberatungszentrum Westküste in der Koogstraße 41-43 konnte Prof. Dr. Roland Repp verpflichtet werden. Der Chefarzt aus Kiel wird sich mit dem Thema „Methadon und Cannabis – Drogen in der Krebstherapie“ sachlich-neutral auseinandersetzen.

Zwei Tage später, am 10. Oktober wird der ärztliche Leiter der Fachklinik für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation in St. Peter-Ording, Dr. Dieter Mustroph, an selber Stelle sein Wissen zum Thema „Rehabilitation nach einer Krebserkrankung – Der Weg zurück in den Alltag“ an die Teilnehmer weitergeben.

Der Psychoonkologe Manfred Gaspar referiert am 16. Oktober über die Veränderungen, die mit der Diagnose Krebs im Leben der Betroffenen einhergehen können.

Aus der Sicht eines Krebsüberlebenden wird am 17. Oktober Dr. Bernd Schmude erläutern, welche Bedeutung Optimismus, Ernährung, Sport und die Komplementärmedizin als Ergänzung zur konventionellen Therapie in Bezug auf den Krankheitsverlauf hat.

Die Abschlussveranstaltung der Vortragsreihe findet am 20. Februar 2019 statt. Prof. Dr. Klaus Pantel lädt gemeinsam mit dem Onkologischen Arbeitskreis Westküste und dem Darmkrebszentrum, Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes und des Pflegedienstes zu einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Liquid Biopsy – Flüssige Biopsie“ ein. Auch diese Veranstaltung findet im Krebsberatungszentrum Westküste statt und startet um 19.30 Uhr.