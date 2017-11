Wilster : Hoch hinaus bei der „Lütt Wiehnacht“

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z/vm 1 von 2

Die neueste Errungenschaft der Feuerwehr Wilster wird bei der „Lütt Wiehnacht“ erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Helfer wollen am Sonntag, 10. Dezember, nachmittags an der Kirche ihre erst wenige Tage zuvor beim Hersteller abgeholte Drehleiter präsentieren. Auch das übrige Programm für den kleinen Wilsteraner Weihnachtsmarkt steht.

Wilster lädt damit vom 8. bis 10.Dezember bereits zum 7. Mal zur „Lütt Wiehnacht“ in den gemütlichen Weihnachtswald inmitten der Buden und Stände direkt neben der St. Bartholomäuskirche im Zentrum der Stadt ein. Unter dem Baumdach ist ausreichend Platz für Stehtische, so dass die Besucher das historische Ambiente von Kirche und Stadthäusern kombiniert mit Tannenduft und Waldatmosphäre genießen können.

Auf dem Weihnachtsmarkt wartet ein reichhaltiges Angebot auf die Besucher, wie Tombola, Glücksrad, Entenangeln und Bogenschießen, Verkauf von Fubama-Karten, Leckereien vom Grill , Hamburger und Hot Dogs, Crêpes, Förten sowie Getränke mit und ohne Schuss. Auch auf alle vierbeinigen Freunde warten Leckereien aus eigener Herstellung. Einige Geschäfte laden am Freitag bis 19 Uhr und am Sonnabend bis 18 Uhr zum gemütlichen Einkauf in weihnachtlichem Ambiente ein. In dieser Zeit stellen „Reese für Männer“ und das „Rialto“ zusätzlich zu den öffentlichen WCs ihre Kundentoiletten für die Besucher des Weihnachtsmarktes zur Verfügung.

Das musikalische Programm der „Lütt Wiehnacht“ eröffnet am Freitagabend ab 19 Uhr die bekannte Oldieband „Wonderland“ mit Beat- und Poptiteln, Country-Songs und deutsche Schlagern der 60er und 70er Jahre. Am Sonnabend ab 16 Uhr singt der Shantychor „Die Nordlichter“ aus seinem reichhaltigen Repertoire maritime Lieder von Küste und See. Ab 19 Uhr betritt die „Thorge-Schöne-Band“ die Bühne und spielt Rock und Pop der 70er und 80er Jahre. Sonntagnachmittag um 15 Uhr präsentieren die Dance-Kids vom MTV Wilster unter der Leitung von Tjara Rogge Tänze zu weihnachtlichen Klängen und Musik aus den Charts.

Zum Abschuss singt am Sonntagnachmittag um 16 Uhr die Klasse 2a der Wolfgang Radtke Schule unter Leitung ihrer Lehrerin Kristin Rathmann weihnachtliche Lieder. An beiden Tagen jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr sind die kleinen Besucher der „Lütt Wiehnacht“ herzlich zum Basteln von Engeln, Sternen, Tannenbäumen, Schneemännern und Windlichtern in die Räume des Kulturhauses (am Markt 14a) eingeladen.

Veranstalter der „Lütt Wiehnacht“ in Wilster ist der Gewerbe- und Verkehrsverein Wilster und Wilstermarsch. Die Organisation wird von der Wilstermarsch Service GmbH durchgeführt, unterstützt durch einige Helfer, die sich um den reibungslosen Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes kümmern.