Hobbykünstler auf dem Apfelhof

von shz.de

26. November 2018, 00:00 Uhr

Jan Wille freut sich mit seiner Familie, dass am 1. und 2. Dezember wieder zahlreiche Hobbykünstler ihre Arbeiten bei ihm präsentieren. Der gemütliche Weihnachtsmarkt auf dem Apfelhof hat sich etabliert und lockt viele Besucher zum Klönen, Kaffeetrinken und schöne Weihnachtsgeschenke und -gestecke erstehen. Dekorative Ideen aus Holz und Metall, gestrickte Strümpfe, Schals und Mützen und Obst aus eigenem Anbau sowie eine Caféteria laden zum Stöbern ein. Der Markt auf dem Obsthof Wille in der Henneke-Wulf-Straße 4 öffnet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.