Zukunft für Setzmaschine ungewiss : Historische Linotype fristet Schattendasein

Die Linotype-Setzmaschine, auf der früher der Stör-Bote gedruckt wurde, steht verpackt in einer Ecke im Keramik Centrum Kellinghusen.

23. August 2020, 12:50 Uhr

Kellinghusen | Ein Stück Kellinghusener Geschichte gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Die legendäre Linotype-Setzmaschine der Firma Hay, auf der jahrzehntelang auch der Stör-Bote hergestellt wurde, steht seit Jahren ungenutzt in einer Ecke im Keramik Centrum Kellinghusen (KCK). Besitzer Stefan Binsch denkt aufgrund der Untätigkeit der Stadt über eine Abgabe an ein Museum oder an andere Interessenten nach.

Wir knüpfen gerade wieder Kontakte. Stefan Binsch, Besitzer der Setzmaschine

Der Leiter des Bezirkskommissariats der Provinzial-Versicherung ist Anfang der 2000-Jahre in das Hay-Gebäude in der Hauptstraße als Mieter eingezogen, einige Jahre später hat er das Haus samt Einrichtung gekauft – mit der Setzmaschine sowie weiterem Zubehör. „Die Maschine wollte ich unbedingt für die Stadt erhalten und dem Museum zur Verfügung stellen“, sagt Binsch. Im damaligen Museumsleiter Hans-Georg Bluhm hatte er einen Fürsprecher, der einen entsprechenden Leihvertrag mit der Stadt ausgearbeitet habe.

Auch Politik hatte zunächst ein Interesse

Auch die Stadtpolitiker zeigten vor zehn Jahren großes Interesse an der Hay-Hinterlassenschaft. Es gab zwar noch keine konkreten Pläne für eine Präsentation der Setzmaschine, doch im Keramik Centrum wurde ein provisorischer neuer Standort gefunden. Binsch kann sich noch genau an den Umzug der tonnenschwere Maschine erinnern: „Es musste ein großes Loch in die Außenwand geschlagen werden, dann wurde die Maschine mit Bauhofkräften aufgeladen und abtransportiert.“ Die Kosten habe nach einem Ratsbeschluss die Stadt getragen.

Museum der Handwerksberufe geplant

Danach passierte wenig. Der Verein Keramik Centrum plante zwar ein Museum zum Anfassen, wo Besuchern neben der Druckerei auch weitere Handwerksberufe präsentiert werden sollten, doch diese Vision konnte bisher nicht verwirklicht werden. Die Linotype-Setzmaschine steht seitdem ungenutzt im KCK-Gebäude.

Die Geschichte des Stör-Boten: Wilhelm Brauer, 22 Jahre jung, gründete 1878 den Stör-Boten in Kellinghusen. Im Besitz der Familie Hay war der Verlag mit angeschlossener Druckerei dann von 1884 bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Hans Johann Joachim (H.J.J.) Hay erwarb den Stör-Boten seinerzeit von Eduard Schmidt, der das Blatt von Wilhelm Brauer erworben hatte. 1922 stieg Sohn Ernst Hay in den Betrieb ein, 1951 übernahm als frisch gebackener Druckermeister dessen Sohn Hans-Wilhelm Hay die technische Leitung. Mit der rasanten Entwicklung im Bereich des Druckwesens konnte die kleine Zeitung jedoch nicht mithalten. 1983 wurde der Stör-Bote in die Norddeutsche Rundschau integriert.

Ende des vergangenen Jahres hat Binsch dann bei Bürgermeister Axel Pietsch angefragt, wie die Stadt sich die Zukunft der Setzmaschine vorstellt. Im Kultur- und Wirtschaftsausschuss kam das Thema zur Sprache. Eine Mehrheit sah aufgrund anderer finanzieller Verpflichtungen und Aufgaben der Stadt jedoch keine Möglichkeiten, das Hay-Erbe entsprechend zu präsentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass Binsch mit einem Museum in Bayern in Kontakt stand, das Interesse an der Linotype zeigte. Dann sei die Maschine dort besser aufgehoben, so der Tenor im Juni.

Eine Zukunftschance wird vertan. Andreas Dethlefsen, Vorsitzender des KCK

Eine Präsentation von Handwerksbetrieben sei ein gute Möglichkeit, Tagestouristen in die Störstadt zu holen. Und mit der Linotype-Setzmaschine hätte man eine Alleinstellung gehabt.

Allerdings ist laut Binsch das Interesse des bayrischen Museums aufgrund der Corona-Pandemie erloschen.

Das ist für uns jetzt ein neuer Sachverhalt. Axel Pietsch, Kellinghusens Bürgermeister

Denn die Absage der Stadt sei auch deswegen erfolgt, weil die Setzmaschine in einem Museum besser aufgehoben wäre. Eine Chance für den Verbleib der Linotype in Kellinghusen? Vielleicht. Stefan Binsch und sein Mitarbeiter Jörn Claußen suchen jedenfalls weiter nach einer neuen Bleibe.