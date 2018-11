Lesung in Wewelsfleth : Hintergründig und humorvoll

Drei Stipendiaten präsentierten ihre Debütromane Im Wewelsflether Alfred Döblin-Haus.

von Ilke Rosenburg

18. November 2018, 00:00 Uhr

Sie habe bei ihren Lesungen festgestellt, dass sich ihre Bücher besser verkauften, wenn sie lustige Passagen vortrage. Aber sie habe Lieblingsszenen – und die lese sie einfach lieber. Und so vernahm das Publikum im Alfred-Döblin-Haus einen Part aus dem Leben der Protagonistin Christin ihres 2017 erschienenen Debüt-Romans „Niemand ist bei den Kälbern“. Dem mangelte es zwar nicht gänzlich an Humor, ließ aber nachdenklich werden.

Alina Herbing ist eine von drei Stipendiaten, die derzeit im Alfred Döblin-Haus leben und an neuen Werken arbeiten. Mit ihr gaben Svenja Gräfen und Stephan Grotzner bei der von Carola Jansen, Antje Lentze-Brühs und Desiree Tiedemann moderierten und organisierten Lesung eine Kostprobe aus bereits erschienenen Werken. Über ihre aktuellen Arbeiten in Wewelsfleth wollte allerdings noch keiner von ihnen viel verraten.

Carola Jansen begrüßte die Besucher im gemütlichen Küchenraum des Döblin-Hauses, das eine ganz eigene Lese-Atmosphäre schafft, und stellte die Autoren vor. Den Auftakt machte Alina Herbing, der es gelang, schon mit kurzen Ausschnitt deutlich zu machen, warum ihr Werk 2017 zu den am meisten diskutierten Romanen der Literatursaison zählte. Sie räumt mit dem romantischen Image des Landlebens auf – lässt mit Christin, die sich auf einen Seitensprung mit Windkrafttechniker Klaus einlässt, ländliche Perspektivlosigkeit im Alltag anklingen.

In die Stadt wechselte Svenja Gräfen mit ihrem ebenfalls in 2017 erschienenen Debütroman „Das Rauschen in unseren Köpfen“. „Häufig wird es als Liebesgeschichte anmoderiert, aber es ist die Geschichte der Unmöglichkeit einer Liebe“, sagte Gräfen über ihr Buch. Sprachlich eindrucksvoll trug sie Szenen vor, die den Zuhörer erahnen ließen, was sie damit meinte. Lene und Hendrik sind jung und schwer verliebt – doch sein Verhalten verändert sich mit der Zeit... Eine kurze Diskussion über die Rollenwahrnehmung folgte – und die Frage, woran die Autorin in Wewelsfleth arbeite. Sie liege in den Letzten Zügen für ihren neuen Roman „Freiraum“, der im Frühjahr 2019 erscheinen werde. Darin entflieht ein Paar der Stadt, entscheidet sich für ein Hausprojekt auf dem Lande. „Nach und nach spitzen sich die Dinge zu“, verriet die Autorin.

Skurril wurde es schließlich nach der Pause mit „Die Kuh in meinem Kopf“ von Stephan Groetzner. Der Autor verlangte seinen Zuhörern größte Konzentration ab bei den hintergründigen, humorvollen Szenen rund um Dichter, Denker und Komponisten.

Das Spiel mit der Sprache gefiel – und auch hier die Frage nach seinem neuesten Projekt. An seinem geplanten Österreichroman wollte er in Wewelsfleth nicht weiterschreiben, das passte nicht. „Ich schreibe viel hier über Land und Leute“, erzählte er. Er werde diese Eindrücke mitnehmen. „Da lässt sich schon was draus machen“, fügte er hinzu. Mehr erfuhr das Publikum nicht, frei nach einem Zitat aus seinem Werk: „Wer lässt sich schon gerne beim Denken ertappen?“