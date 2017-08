Hinter Gittern von den Drogen losgekommen – Strafrichter lässt Milde walten

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in einem minderschweren Fall, sowie gewerbsmäßigen Einmietbetrugs in drei und Tankbetrugs in einem Fall verurteilte Strafrichter Mark Eidam einen 33-jährigen drogensüchtigen Fitnesstrainer aus Dänemark zu einem Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung. Zudem wird der von dem Dänen angerichtete Schaden in Höhe von insgesamt 982 Euro fällig, außerdem muss er 600 Euro Geldbuße zugunsten des Vereins ,,Keine Macht den Drogen“ zahlen. Vorgeführt in Handschellen verließ der Däne nach dem Urteil das Gericht als freier Mann.

Fast sechs Monate saß der einstige Profi-Radrennfahrer und Co-Trainer der dänischen Radsport-Nationalmannschaft in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe in Untersuchungshaft. Dafür dankte der Angeklagte dem Gericht, habe ihn diese Zeit doch nach vier Jahren Sucht endlich weg von den Drogen gebracht. Nun will der 33-Jährige heim nach Dänemark reisen. Er möchte jetzt sein abgebrochenes Psychologiestudium wieder aufnehmen, will in Odense studieren.

Zur Vorgeschichte: Aus zerrütteten Familienverhältnissen stammend, die Mutter psychisch krank, der Vater zeitweise im Gefängnis, ein Onkel erschossen, als er sieben Jahre alt war, schaffte der heute 33-Jährige dennoch das Abitur, wurde Radrennsportler, studierte Sport, wurde Fitnesstrainer in Århus. Dort begann seine Drogensucht. Sein Psychologiestudium brach er ab. Nach zwei gescheiterten Suizidversuchen in Dänemark reiste er im Oktober 2016 nach Deutschland.

4000 Euro hatte er dabei, die waren schnell verbraucht für Hotels, Alkohol, Zigaretten und Muskatnuss, die er als Ersatzdroge nahm. Von Anfang Januar bis Anfang Februar 2017 zog er für jeweils mehrere Tage in Gasthäuser in Sachsenbande, Brunsbüttel und Wewelsfleth ein. Sein Geld war längst verbraucht, weshalb er die Miete prellte. Für zehn Tage ging er dann in die Psychiatrie Itzehoe. ,,Da konnte man mir nicht helfen“, erinnert sich der Däne. Drei Tage verbrachte er danach in seinem Auto im Wald, dann entschloss er sich zum Überfall auf die Apotheke in Krempe. Vorher aber tankte er noch für 72 Euro in Breitenburg – ohne zu zahlen. In der Apotheke bewahrte die Verkäuferin trotz Bedrohung mit einer Schere die Ruhe. Sie verwickelte den Dänen in ein Gespräch. Am Ende legte er die Waffe nieder und bat darum die Polizei zu rufen.



von Joachim Möller

erstellt am 15.Aug.2017 | 17:06 Uhr