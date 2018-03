von Christin Lempfert

27. März 2018, 11:49 Uhr

It-Girl Paris Hilton (37) kann ihr Glück offensichtlich kaum fassen: „Ich habe unglaubliches Karma! Ich habe so viel Glück.“ Hiltons Freudenausbruch via Twitter kam nachdem sie in einem Club ihren 20-Karat-Verlobungsring verloren hat. Ihr Verlobter, der Schauspieler Chris Zylka, fand ihn in einem Eiskübel wieder.