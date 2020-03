Hilfsbereit

von Andreas Olbertz

26. März 2020, 12:32 Uhr

Eine Leserin aus Itzehoe berichtete jetzt, dass ein ihr unbekanntes Paar aus Hohenaspe bei ihr vor der Tür gestanden habe, um Kfz-Papiere und Bankunterlagen abzugeben. Die hatte ihr Untermieter liegen lassen. „Die sind extra nach Itzehoe gekommen, um das zu bringen. Ich war so verdattert, dass ich ganz vergessen habe, denen etwas in die Hand zu drücken“, sagt die Frau. Deshalb will sie sich auf diesem Weg nochmal ausdrücklich bedanken. Anschließen möchte sich diesem virenfreien Dank