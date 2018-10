Hilfestellung für den letzten Weg im Leben

von shz.de

10. Oktober 2018, 00:00 Uhr

Um die Bewahrung der „Lebensqualität bis zum Ende“ ging es auf einer sehr gut besuchten Vortragsveranstaltung des Seniorenbeirats Wilster im Sitzungssaal des Amtes Wilstermarsch. Von dessen 2. Vorsitzenden Diethard Kuhnke herzlich begrüßt, stellte die Krankenschwester und Palliativ-Fachkraft Martina SchröderDetering die vier Module des Betreuungsangebots für die Patienten im letzten Lebensabschnitt vor. Diese Module waren von Dr. Georg Bollig, Palliativmediziner und Notarzt in Schleswig, entwickelt worden.

Die Referentin beschrieb die Module mit „Sterben ist ein Teil des Lebens, Versorgen und Entscheiden, Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte“ sowie „Abschied nehmen vom Leben“. Sie gab Ratschläge und Tipps, wie man einem Menschen helfen kann, der sich auf seinem letzten Weg befindet und im Sterben liegt. In einem Kurs „Letzte Hilfe“, der auch in der Akademie des Klinikums Itzehoe angeboten wird, erfahren betroffene Angehörige und Interessierte, was sie für Menschen am Ende des Lebens leisten können. Die Kursteilnehmer setzen sich mit der Normalität des Sterbens auseinander und erlernen Basiswissen sowie einfache Handgriffe wie zum Beispiel für die Mundpflege. Sie sei, so Martina Schröder-Detering, sehr wichtig für Sterbende, die wenig essen und trinken. Bei der Verweigerung von Nahrung werde es für die Menschen immer problematischer, die Verdauung in Gang zu halten.



> Der Kurs „Letzte Hilfe: Lebensqualität bis zum Ende“ findet statt am Freitag, 30. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Klinikum Itzehoe Akademie, Robert-Koch-Straße 2 (Haus B), Anmeldung bis eine Woche vor Kursbeginn im Patienteninformationszentrum (PIZ) unter Telefon 04821/772-2232 oder per Email unter m.schroeder-detering@kh-itzehoe.de