Angebot in Glückstadt : Hilfe in der Schuldenfalle

Glückstädter Beratungsstelle setzt sich für Menschen mit finanziellen Problemen ein – viele suchen zu spät Unterstützung.

von Christine Reimers

17. Februar 2019, 13:20 Uhr

Nur ein kleines Schild auf der Klingel verrät, dass in diesem Mehrfamilienhaus in der Stolpmünder Straße Schuldner beraten werden. Im ersten Stock macht Sonja Mohr die Tür auf. Rechts führt sie erst in die Küche, links ist ihr Büro und die hinteren zwei Räume sind Wartezimmer und Schulungsraum.

Alles ist hell und freundlich gestaltet, wohl auch, um Angst zu nehmen. Denn wer zu Sonja Mohr kommt, der weiß meist nicht weiter. Derjenige hat oft derart viele Schulden, dass er Hilfe braucht, um alles zu regeln.

„Verschuldungen nehmen zu“, sagt Sonja Mohr. Auch durch den „Absturz in Hartz IV. Die psychischen Belastungen haben zugenommen.“ In der Regel brauche ein Betroffener fünfeinhalb Jahre, bevor er sich Hilfe suche.

Sonja Mohr hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bankfachwirtin gemacht. Später hat die heute 51-Jährige noch eine Ausbildung als Sozialpädagogin angehängt. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Schuldnerberaterin. Ihr Arbeitgeber ist Steinburg Sozial, eine Einrichtung, die zur Diakonie Altholstein gehört.

Zunächst hat Mohr als Gast im Glückwerk beraten, dann im Gemeindehaus. „Beides war auf Dauer keine Lösung.“ Und jetzt hat sie ein festes Büro in den Räumen in Glückstadt-Nord. Die Wohnung wiederum hat die Arbeiterwohlfahrt angemietet. Donnerstags gibt es ab 13.30 Uhr eine offene Sprechstunde. „am Dienstag berate ich nach vorheriger Anmeldung“. Wichtig sei, dass die entsprechenden Papiere mitgebracht werden: „Aktuelle Einkommensnachweise und Unterlagen zu den Schulden.“

Die Bandbreite der Hilfesuchenden ist groß, sagt Mohr. Von gerade Volljährigen bis hin zu über 80-Jährigen. Viele schämen sich, dass sie Schulden haben. Die Beraterin versteht sie: „Woher sollen die Menschen wissen, wie es funktioniert?“ Sie könnten mit allen Fragen zu ihr kommen. Wer erst einmal Hilfe erfahren habe, sage: „Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich eher gekommen.“ Ihr Wunsch ist es, dass Schulden bereits in Schulen Thema sind. „Zum Beispiel wird nirgendwo erklärt, wie eine Kontoführung und zum Beispiel Daueraufträge funktionieren.“

Seit vielen Jahren betreibe die Steinburg Sozial GmbH die Schuldnerberatung im Kreis Steinburg, sagt Fachbereichsleiter Christoph Feige, der in Itzehoe sitzt. Das Büro in Glückstadt ist eine Außenstelle. „Für viele Menschen ist es nicht nur finanziell schwierig, die Beratungsstelle in Itzehoe aufzusuchen“, so Feige. „Ein wohnortnahes Angebot erleichtert diesen Schritt erheblich. Dies wird uns auch immer wieder von den Ratsuchenden bestätigt.“

Manchen Klienten kommen nur einmal, andere mehrfach. „Ein Teil davon hatte nur ein kurzes Anliegen und war mit einer einmaligen Beratung zufrieden, andere wurden in eine langfristige Beratung aufgenommen. Zudem sind auch viele Klienten aus dem Einzugsbereich, die zuvor in Itzehoe beraten wurden, nach Glückstadt gewechselt“, sagt der Fachbereichsleiter. Insgesamt sei die Zahl der Beratenen um 8,5 Prozent gestiegen.

Menschen, die überschuldet sind, haben oft eine Vielzahl weiterer Probleme, sagt Feige. „Es ist nicht nur die tägliche Sorge ums Geld, die Scham und Angst vor dem Briefträger. Psychische Probleme oder Erkrankungen, körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten, die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes sind nur ein Ausschnitt aus den Belastungen, denen sich unsere Klienten ausgesetzt sehen.“ Die Berater sähen den Menschen in seiner Gesamtheit.