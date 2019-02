Itzehoe : Hilfe in allen Eltern-Lagen

Evangelisches Familienzentrum stellt breit gefächertes Angebot vor.

von shz.de

04. Februar 2019, 13:19 Uhr

Ein Kind wird geboren. Glück und Freude, doch das Ereignis kann auch auch mit Unsicherheit und Überforderung verbunden sein. Unterstützung gibt es im Evangelischen Familienzentrum – nur eines von vielen Angeboten der Einrichtung der Diakonie Rantzau-Münsterdorf in der Linden- und in der Wilhelmstraße.

Für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr gibt es jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr eine offene Babysprechstunde. „Wir bieten nicht nur professionelle Hilfe und Unterstützung, wenn Kinder zu viel weinen oder zu wenig trinken und schlafen, sondern geben auch Informationen zum Thema Stillen, Beikosteinführung, Entwicklung und Gesundheit“, sagt Familienkrankenschwester Sabine Kegler, die mit Familienhebamme Marion Hansen das Team der „Frühen Hilfen“ des Kreises Steinburg bildet. Eltern hätten die Möglichkeit, sich unverbindlich, unkompliziert, unbürokratisch und kostenlos helfen zu lassen. Ein weiteres Angebot ist das Schwangerencafé „Vorübergehend umständlich“ freitags von 10 bis 11.30 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen lernen sich Schwangere kennen und haben die Möglichkeit zum Austausch. „Unser Ziel ist es, die Mütter untereinander zu vernetzen“, sagt Hansen, die auch Beratung zu den Themen Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit anbietet. Zudem sei bei den zwanglosen Treffen Raum für Kreativität.

„Ohnehin bieten wir Eltern mit einer Vielzahl an Angeboten ein Rundum-Sorglos-Paket an oder vermitteln weitere sozialräumliche Angebote“, sagt Karina Brandenburg, Leiterin des Familienzentrums. Auch die Schwangeren- und Konfliktberatung sowie die Beratung für Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr gehört zum Programm der „Frühen Hilfen“. Unterstützt werde bei Anträgen auf Kindergeld ebenso wie in den Bereichen Beschäftigungsverbot, Elternzeit und Mutterschutz, bei der Suche nach Kindergarten-Plätzen oder Besuchen bei Ämtern und Ärzten.

Ein Hinweis ist den Beteiligten besonders wichtig: Die Angebote richteten sich an alle Eltern – denn nicht nur diejenigen aus sozial schwachen Verhältnissen könnten während oder nach der Schwangerschaft an ihre Grenzen kommen. „Wir wollen ein Zentrum für Familien werden, einen Treffpunkt bieten – und das mit einem All-inclusive-Angebot“, so Kegler. Abgerundet wird es unter anderem durch Babysitter-Ausbildung, Bodyforming oder Kundalini-Yoga, Sommerfeste, Floh- oder Frauenkleidermärkte, Geburtsvorbereitung, Wassergymnastik für Schwangere, Babyschwimmen, Sprachkurse, Schulkindertreffs, Näh- und Malkurse.



>

Weitere Informationen unter www.fbsitzehoe.de