Katholisches Familienzentrum in Itzehoe : Hilfe im Umgang mit Traumata

Katholisches Familienzentrum St. Ansgar bietet mit Gesprächskreis Geflüchteten Hilfe beim Umgang mit psychischen Belastungen.

von Delf Gravert

25. September 2019, 10:38 Uhr

Itzehoe | „Er ist immer für uns da und sucht immer die beste Lösung, egal, was für ein Problem es gibt“ – so beschreibt Majid Abdollah Zadeh, welche Rolle Majera Rezai für ihn und die anderen Teilnehmer eines Gesprächskreises für traumatisierte Geflüchtete spielt. Seit 2017 leitet Rezai die Gruppe, die sich regelmäßig in den Räumen des katholischen Familienzentrums St. Ansgar trifft.

Zadeh ist von Anfang an dabei gewesen. Der 33-Jährige kam 2015 aus dem Iran nach Deutschland. Inzwischen spricht er gut deutsch, hat eine Arbeitsstelle gefunden. Doch die erste Zeit sei alles andere als einfach gewesen. So gehe es vielen Geflüchteten, sagt Rezai. Nicht selten seien die Männer sogar mehrfach traumatisiert. Zum einen durch schlimme Erlebnisse im Heimatland oder auf der Flucht, zum anderen aber auch durch die Ankunft in Deutschland. Denn die stelle sich für viele ganz anders dar als erwartet. Besonders die oft quälende Wartezeit bis der Aufenthaltsstatus geklärt sei und ähnliches, sei eine große psychische Belastung. „Männer, die bisher ihre Familien versorgt haben, stehen da besonders unter Druck“, sagt Rezai.

Wie schwierig der Neuanfang in einem fremden Land ist, weiß Rezai aus eigener Erfahrung. Er ist 2014 selbst aus dem Iran nach Deutschland gekommen. „Seinen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land mit einer anderen Sprache und Kultur zu verlegen, ist alles andere als einfach“, sagt der Iraner.

Vor seiner Flucht ist der gebürtige Teheraner als Psychotherapeut in seiner Heimatstadt selbstständig gewesen und lehrte als Dozent an der Universität. „Das ist eine Besonderheit dieses Angebots, dass es von einer qualifizierten Fachkraft geleitet wird“, sagt Michael Grand, Geschäftsführer des Familienzentrums. Doch auch abgesehen davon seien Hilfsangebote speziell für geflüchtete Männer rar gesät. „Es gibt erfolgreiche Angebote für geflüchtete Frauen und traumatisierte Kinder“, erklärt Grand. „Mir ist aber nichts zu diesem Gesprächskreis Vergleichbares in unserer Region bekannt.“ Gefördert wird das Angebot durch den Flüchtlingsfonds des Erzbistums Hamburg.

Rezai bietet seine Hilfe in den verwandten Sprachen Farsi und Dari an und spricht damit Menschen aus Iran und Afghanistan an. „Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmer in ihrer Muttersprache sprechen können“, sagt Rezai. Denn Worte zu finden für das Erlebte, sei ein erster Schritt zur Verarbeitung. „Es geht darum, über das Erlebte zu sprechen und Methoden zu entwickeln, es zu verarbeiten und sich an die neue Situation anzupassen“, sagt Rezai.

Bis zu 30 Teilnehmer besuchen den Gesprächskreis in Itzehoe regelmäßig. Noch etwas besser angenommen wird das Angebot in Neumünster, wo Rezai ebenfalls eine Gruppe aufgebaut hat. Dort gibt es aufgrund der Landesunterkunft eine noch größere „Zielgruppe“.

Seine Hilfe ersetze keine echte Therapie, erklärt Rezai. Es sei aber besser, als mit den psychischen Problemen alleine zu bleiben. Neben dem Umgang mit Traumata gehe es beim Gesprächskreis aber auch um praktische Lebenshilfe – zum Beispiel beim Umgang mit der deutschen Bürokratie. Dabei kann, wie in einer klassischen Selbsthilfegruppe, jeder von den Erfahrungen der anderen profitieren. Profitiert hat auch der Gruppenleiter selbst, erklärt Rezai. Ihm habe es sehr geholfen, wieder einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen zu können.