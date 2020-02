Geschäftsleben in Itzehoe : Hilfe für trauernde Kinder

Statt Geschenke zu verteilen wurde gespendet.

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 17:31 Uhr

Itzehoe | Weihnachtsgeschenke gab es nicht aus der Auto-Zentrale Koch. Stattdessen hat das Autohaus nun den Hospiz-Förder-Verein Itzehoe mit einer Geldspende in Höhe von 500 Euro unterstützt. „Uns war es ein Anliegen, einmal auf diesen Verein aufmerksam zu machen“, sagte Andreas Hentrich.

Geschäftsführer Thorsten Koch übergab das Geld an Kirstin Baade, ehrenamtliche Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes Itzehoe. Das Geld wolle der Verein in die Trauerarbeit investieren, sagte sie – „insbesondere in die Trauerarbeit mit Kindern“. Alle zwei Wochen trifft sich eine Gruppe.