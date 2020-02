Spender für St. Jakobi itzehoe : Hilfe für Jugendarbeit in Tegelhörn

Das Geld ist für die Pfandfinderarbeit und die Mittagsversorgung in der Arche vorgesehen.

20. Februar 2020, 17:28 Uhr

Itzehoe | Unterstützung für die Jugendarbeit in der Tegelhörner St. Jakobi-Gemeinde: Uwe Jürgens vom Verein Deutsche Lohnsteuerhilfe hat zwei Schecks über jeweils 500 Euro an Pastor Dietmar Gördel überreicht.

Das Geld fließt zum einen in die Pfadfinderarbeit, die im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern konnte. „Es hilft, Jugendliche für ihre Aufgaben auszubilden“, so Gördel. Zum anderen wird die Arche St. Jakobi unterstützt. Seit acht Jahren gibt es dort für mehr als 20 Kinder ein warmes Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben und kreative Freizeitgestaltung. „Die Spende stellt die Mittagessensversorgung für einen Monat sicher“, so Gördel.