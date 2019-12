Wirtschaftsförderung in Steinburg und Dithmarschen : Hilfe bei Suche nach Fachkräften

Die Egeb unterstützt Firmen im Personalbereich: Die Wirtschaftsförderer beraten Firmen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen.

11. Dezember 2019, 15:27 Uhr

Brunsbüttel/Itzehoe | Fachkräfte sind mittlerweile auch in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg Mangelware. Weil immer mehr her-vorragend ausgebildete Mitarbeiter in Rente gehen und es keinen Nachwuchs gibt, suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, die Lücken zu füllen. Dabei kann die Egeb Wirtschaftsförderung helfen, denn gerade sind zwei Bundesprogramme verlängert worden.

ZITAT Es wird mittlerweile immer wichtiger, in Menschen zu investieren. Denn besonders gut ausgebildete Kräfte können es sich mittlerweile aussuchen, wohin sie gehen möchten. André Mewes, Egeb

Gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Hansen ist er in der Region erste Anlaufstelle für die Bundesprogramme „Unternehmens-Wert: Mensch“ und „Unternehmens-Wert: Mensch plus“, die Unternehmen bei der Gestaltung einer zukunftsgerechten Personalpolitik unterstützen. Die Bundesregierung hat beide Programme bis mindestens Ende 2021 verlängert und entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.

ZITAT Als regionaler Träger der Projekte freuen wir uns, dass wir auch künftig Unternehmen mithilfe der Bundesmittel unterstützen können. Martina Hummel-Manzau, Geschäftsführerin der Egeb.

Kleine und mittelständische Unternehmen können dabei jeweils 50 oder sogar 80 Prozent an Zuschüssen für Beratungsleistungen rund um das Personalwesen erwarten.

ZITAT Bislang hatten wir Anfragen aus vielen verschiedenen Branchen, von der Veterinärpraxis bis zum mittelständischen Maschinenhersteller. Jürgen Hansen, bei der Egeb für Steinburg zuständig

In beiden Kreisen bekommen jährlich etwa je 20 Unternehmen den Zuschuss. Dabei werden alter-nativ die Arbeitsfelder Personalführung, Chancengleichheit, Gesundheit sowie Wissen und Kompetenz bearbeitet.

Nach der Erstberatung kann sich das Unternehmen aus einer Liste von Experten einen Prozessberater aussuchen, der das Projekt bis zum Abschluss begleitet. In den folgenden Sitzungen und Workshops ist in der Regel ein ganzes Team des Unternehmens eingebunden. „Es hat sich gezeigt, dass viele Lösungen aus der Kompetenz der Mitarbeiterschaft heraus entstehen“, so André Mewes, der überwiegend in Dithmarschen tätig ist.

Klassisches Personalwesen und Digitalisierung

Während sich „Unternehmens-Wert: Mensch“ vor allem mit dem klassischen Personalwesen befasst, steht bei „Unternehmens-Wert: Mensch plus“ die Digitalisierung im Mittelpunkt.

Gemeinsamer Hintergrund für beide Programme ist die Entwicklung der Bevölkerung. In den kommenden Jahren werden in Deutschland 19 Millionen „Babyboomer“ in Rente gehen und deutliche Lücken bei den Fachkräften hinterlassen.