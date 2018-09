Kreis Steinburg : Hier wird Vielfalt groß geschrieben

Die fünfte Interkulturelle Woche findet vom 23. September bis 3. Oktober erstmals im ganzen Kreis statt.

von Anna Krohn

17. September 2018, 13:29 Uhr

Kai Anders ist Notfallsänitäter. Mehrere Male schon hat der Itzehoer für die zivile Organisation Sea-Watch im Mittelmeer Menschen auf der Flucht gerettet, vor der Küste Lybiens. Erst im Mai war er an der Rettung von 462 Bootsflüchtlingen beteiligt. Wenn der 41-jährige Familienvater am 26. September ab 18.30 Uhr im Katholischen Familienzentrum St. Ansgar in Itzehoe von seinen Erlebnissen im Mittelmeer berichtet, ist dies Teil einer besonderen Aktion: der „Interkulturellen Woche“, die in diesem Jahr unter dem Motto „Vielfalt verbindet!“ vom 23. September bis 3. Oktober erstmals kreisweit stattfindet.

Es wird fast 40 Veranstaltungen geben und somit laut den drei Organisatorinnen „noch vielfältiger und größer“ als in der Vergangenheit rund um die Themen Kultur, Gesellschaft, Integration und Begegnung „gefeiert“. „Es ist eine Mischung aus sehr ernsten, aber auch fröhlichen Veranstaltungen, was das Programm sehr ausgewogen macht“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Itzehoe, Karin Lewandowski, die bei der Planung erstmals Sandra Stadniczuk und Michelle Denker von der Koordinierungsstelle Integration des Kreises Steinburg an ihrer Seite hatte. In den vier Jahren zuvor lag die Planung allein in Lewandowskis Händen. „Wir sind richtig glücklich, dass wir es gemeinsam geschafft haben, so viele Veranstaltungen zusammen zu bekommen, ein richtiges kleines Büchlein zu füllen mit Angeboten“, sagt Sandra Stadniczuk. „Wir wollten die Gleichstellungsbeauftragte unterstützen, weil die Interkulturelle Woche unsere Arbeit ja auch betrifft“, so Stadniczuk, die sich, wie Michelle Denker, in ihrem Arbeitsalltag um die integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen kümmert.

Viele hätten die Interkulturelle Woche bislang nicht so sehr „auf dem Radar“ gehabt, ergänzt Stadniczuk. Für dieses Jahr habe man aber viele unterschiedliche Akteure zum Mitmachen bewegen können – nicht zuletzt durch eine Förderung von bis zu 500 Euro pro Veranstaltung, für die man sich bewerben konnte. Insgesamt 4000 Euro hat der Kreis Steinburg zur Verfügung gestellt.

Bei der bunten, kreisweiten Themenwoche dabei sind in Itzehoe unter anderem die Volkshochschule, das Caritas-Projekt Interkulturelle Jugendarbeit, das Kinderhaus Blauer Elefant oder die Ulu-Camii-Moschee sowie im Kreis der Kulturtreff Krempermarsch, der Freundeskreis der Flüchtlinge und die Volkshochschule Krempe oder die Stadt Glückstadt.

„Ob Vorträge, Tanzkurse, Nachbarschaftsfeste oder Kochabende, es ist wirklich für jung und alt etwas dabei“, sagt Michelle Denker. Kreispräsident Peter Labendowicz eröffnet die Woche im Rahmen der Ausstellung „Deutsche aus Russland – gestern und heute“ am 23. September um 15 Uhr im Detlefsen-Museum in Glückstadt. Sogar Mitglieder der Gruppe „i, Slam“ aus Berlin sind im Kreis zu Besuch: Nach Tradition des amerikanischen Poetry-Slams, einer Art Dichter-Wettstreit, wollen die Mitglieder des Künstlerkollektivs der muslimischen Jugend in Deutschland eine Bühne geben sowie Denkanstöße zu Themen wie Alltagsrassismus und Klischees liefern. „i, Slam“ tritt am 28. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Kellinghusen auf.

Die Interkulturelle Woche endet am 3. Oktober, 11 bis 16 Uhr, mit einem „Tag der offenen Moschee“ in Itzehoe.

Wichtig ist den drei Koordinatorinnen, dass Räume geschaffen werden, in denen alle Menschen sich begegnen und Kontakte knüpfen können, damit gegenseitiges Verständnis auf- und Vorurteile abgebaut werden können. Das hofft auch Britta Dichte, Migrationsbeauftragte des Amtes Itzehoe-Land, die bei der Interkulturellen Woche einen Discofox-Tanzkurs anbietet. Sie sagt: „Alle haben Migranten gegenüber die große Erwartung, dass sie sich integrieren. Aber wenn man sie nicht lässt, geht das nicht. Wir müssen selbst auch etwas tun.“



> Das gesamte Programm der Interkulturellen Woche gibt es auf www.steinburg.de (unter „Presse & Aktuelles“) sowie auf der bundesweiten Website www.interkulturellewoche.de (Veranstaltungen/Datenbank/Itzehoe).