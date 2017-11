Bratwurst-Seminar in Dithmarschen : Hier wird die Wurst gemacht

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff (2) 1 von 2

von Sönke Rother

erstellt am 12.Nov.2017 | 08:22 Uhr

Das halbe Schwein liegt auf dem weißen Tisch. Das tote Tier trägt die Stempelnummer „0272“. Es riecht nach Reinigungsmittel. Saubere Arbeitsflächen. Kein Blut. Auf jedem der acht Plätze liegen ein Stichschutzhandschuh und ein Messer. Die letzte Chance für Vegetarier, das Weite zu suchen, bevor die sechs Männer und zwei Frauen dem Schwein auf die Schwarte rücken. Es geht um die Wurst. Genauer gesagt, um die Bratwurst. Die Action Factory, ein Unternehmen aus Lohe-Rickelshof, das keinen geringeren Anspruch hat, als die Eventagentur für den Norden zu werden, hat nach Wrohm eingeladen. In der Fleischerei Thomsen findet das erste Bratwurst-Seminar statt – und das fängt beim halben Schwein an.

Fleischermeister Ole Thomsen, der das mehr als 100 Jahre alte Familienunternehmen 2013 von seinem Vater übernommen hat, erzählt zur Einstimmung von der Geschichte der Dorfschlachterei, Leiharbeitern, EU-Auflagen und den Wandel auf dem Fleischmarkt – vom Trend zum US-amerikanischen Steak bis zur Nose-to-Tail-Vermarktung, bei der das ganze Tier von der Nase (Nose) bis zum Schwanz (Tail) verwertet wird.

Dann geht es ans Eingemachte. Rüdiger Rudolph, Helge Paarmann und Helge Lahrsen wetzen die Messer. Die Mitarbeiter unterstützen ihren Chef bei der Wurstseminar-Premiere. Mit geübten Schnitten trennen sie Fleisch von Knochen und Schwarte. Dabei erklären sie, welche Teile gerade ausgelöst werden. „Wenn wir hier das Fleisch heraustrennen, bleiben die Rippen. Das wurde früher kaum verwertet, ist aber heute angesagt. Das sind die Spareribs“, sagt Paarmann und zeigt einen Rippenstrang. „Für unser Rezept brauchen wir zehn Kilo Fleisch und fünf Kilo Fett, dazu kommen Splittereis und Gewürze“, beschreibt Ole Thomsen den weiteren Wurstverlauf. Und schon steht Axel Maassen am Fleischwolf und schiebt das Schweinefleisch Stück für Stück in den Schacht.

Das Ergebnis ist allerdings noch viel zu grob. „Jetzt kommt der Cutter zum Einsatz“, sagt Rüdiger Rudolph und nimmt die Gruppe mit an die nächste große Maschine. In einer großen Edelstahlschüssel rotieren mehrere Messer. 6000 Umdrehungen pro Minute lassen aus Fleisch und Fett eine homogene Masse werden. „Und hier brauchen wir das Eis erklärt Fleischermeister Thomsen. „Uns wird immer vorgeworfen, dass wir mit dem festen Wasser strecken, aber das Eis hat rein praktische Gründe.“ Und das sehen die Hobby-Fleischer gleich darauf. Mit dem Eis sinkt die Temperatur im Cutter auf rund null Grad, als die Messer rotieren steigt das Thermometer – und nur zwei, drei Minuten später sind mehr als zwölf Grad erreicht. „Jetzt muss das Brät raus, sonst gart das jetzt schon“, sagt Thomsen. Und Paarmann greift mit beiden Händen zu und füllt den Fleischbrei in die Anlage, mit der die Därme gefüllt werden. Dabei kommt es auf die richtige Geschwindigkeit an, damit die Würste später nicht zu dünn oder zu dick werden. „Du bist ein richtiges Naturtalent“, lobt Ole Thomsen Angelika Maib, die den Naturdarm füllt. Dann sind es nur noch wenige Schritte, bis die traditionelle Bratwurst zum Abschluss des Seminars auf dem Grill landet. Vorher müssen sie nur noch eine halbe Stunde gebrüht werden.

Stolz, aber auch ein wenig skeptisch steht die kleine Gruppe um den Grill. Dann folgt der Biss in die selbst gemachte Wurst. Die Gesichter entspannen sich, die Mundwinkel wandern nach oben. „Lecker“, sind sich alle einig. Und Niclas Maassen von der Action Factory weiß, dass er ein „richtig tolles neues Angebot“ für seine Eventagentur ins Programm aufgenommen hat.