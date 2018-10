Batterie-Hersteller aus Itzehoe : „Hier geht die Post ab“

Der Batterie-Hersteller Customcells investiert in neue Produktionsanlagen. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz informiert sich vor Ort über das Unternehmen.

von Delf Gravert

04. Oktober 2018, 17:10 Uhr

Es ist die bisher größte Einzelinvestition in der noch jungen Geschichte des Itzehoer Speichertechnologie-Spezialisten Customcells: Eine hohe sechsstellige Summe hat das Unternehmen in eine neue Beschichtungsanlage für Batterie-Elektroden investiert und damit seine Produktionskapazitäten nach eigenen Angaben mehr als verdoppelt. Bei der Finanzierung half die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein (MBG), die teilweise dem Land gehört. Grund genug für Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) dem Hightech-Unternehmen im Innovationsraum gestern einen Besuch abzustatten. Er versprach Unterstützung auf dem weiteren Wachstumskurs.

„Alle reden von der Batterieproduktion, hier wird sie gemacht“, sagte Buchholz. Das Unternehmen, das vor sechs Jahren als Ausgründung aus dem benachbarten Fraunhofer-Institut entstand, sei ein Musterbeispiel für den gelungenen Transfer von Knowhow aus der Forschung in die mittelständische Wirtschaft.

Customcells entwickelt und produziert Batterie-Elektroden, Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeichersysteme für Spezialanwendungen und beliefert nach eigenen Angaben mehr als 450 Kunden in über 30 Ländern. Das Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern profitiert vom wachsenden Feld der Elektromobilität. Rund die Hälfte des Umsatzes werde mit der Herstellung von Prototypen für die Autoindustrie gemacht, sagte Geschäftsführer Torge Thönnessen.

Mit der neuen Produktionsanlage habe das Unternehmen „die nächste Stufe bei Performance und Qualität“ erreicht. „Wir wollen so unsere führende Stellung im Bereich Prototypen und Zelltechnologie verteidigen.“ Ziel sei „erster Ansprechpartner“ von anderen Unternehmen zu sein, die eine neue Technologie im Bereich Energiespeicher einsetzen wollen.

Zwei Faktoren könnten zu Hemmschuhen für den weiteren Wachstumskurs von Customcells werden: Zum einen sei die Finanzierung von Investitionen nicht immer ganz einfach. „Sehr dankbar“ sei man deshalb über die Unterstützung der MBG, so Thönnessen. „Nach so einem Unternehmen müsste sich eigentlich jeder Banker die Finger lecken. Tun Sie aber nicht“, sagte Buchholz. Hier müsse die Politik für ein Umdenken werben.

Zum anderen ist Customcells wie andere Unternehmen im Innovationsraum händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Es sei ein „großer Schmerzpunkt“, dass so wenig junge Akademiker in die Region kommen. „Wir haben eine tolle Anbindung an das Fraunhofer-Institut“, sagte Thönnessen, aber es kämen zu wenige Studenten und junge Wissenschaftler. „Wir könnten im Jahr leicht zehn Forschungsarbeiten vom Bachelor bis zur Habilitation realisieren, aber es kommen nicht so viele.“ Er wünsche sich, dass das Land an diesem Punkt „gezielt und pragmatisch“ helfe. Auch auf diesem Feld versprach Buchholz Unterstützung: Er wolle dazu beitragen, den Hightech-Standort Itzehoe bekannter zu machen. Es reiche nicht, Schleswig-Holstein nur als Land zwischen den Meeren mit schönen Leuchttürmen zu bewerben. „Wir müssen zeigen, hier geht die Post ab.“