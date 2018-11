Hexen gehen seit 20 Jahren leer aus

von Volker Mehmel

Für Karin Lewandowski sind sie die ganz großen Hoffnungsträger der Stadt. Mit dieser Anerkennung würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin den Auftritt der Radau-Hexen. Zum Karnevalsauftakt hatte die ebenso bunte wie laute Truppe gestern um Punkt 11.11 Uhr das Neue Rathaus gestürmt. Es war ein Jubiläum. Zum 20. Mal eroberten sie Rathausschlüssel und Stadtkasse, zum 20. Mal gingen sie mit leeren Händen. Es war auch in diesem Jahr partout nichts zu holen.

„Vor 20 Jahren hat man uns belächelt. Jetzt sind wir immer noch da“, freute sich Oberhexe Thomas Duffner geradezu diebisch. Für die Zuschauer war es ein buntes Schauspiel. Verstärkt durch den Spielmannszug Brunsbüttel sorgten wie immer das Fanfarencorps Nortorf mit seinen Cheerleadern und die Oldies der Wolfgang-Ratke-Schule musikalisch für Stimmung. Dazwischen kreiste immer wieder die Gute-Laune-Flasche und es gab Freibier. „Unsere Regentschaft dauert bis Aschermittwoch“, stellte Duffner närrische Zeiten in Aussicht. Karin Lewandowski stellte derweil verschmitzt fest, dass sie in der Stadt ja selbst ein bisschen als Hexe verschrien sei. Natürlich, so verkündete sie noch von der Rathaustreppe, brauche man Karneval vielleicht nicht wirklich. Aber: „Es ist gut, dass wir ihn haben.“

Den ganzen Nachmittag sorgten die Radau-Hexen dann für Abwechslung zum verkaufsoffenen Sonntag. Zum Abschluss feierten sie im Hexenlokal „Zur neuen Börse“ noch eine große Karnevalsparty. Die ganze Hoffnung von Duffner und seinem Gefolge gilt derweil der Zukunft, die eines Tages „endlich eine gefüllte Stadtkasse bringt“.