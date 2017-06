Bildung : „Heute etwas für morgen bewegen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Mehlert (2) 1 von 2

Sieben Schulen aus dem Kreis Steinburg sind mit dem Prädikat „Zukunftsschule.SH“ ausgezeichnet worden. Zum fünften Mal in Folge überreichte Gabi Küffner, Kreisfachberaterin für Umwelt, Natur und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), in der Mensa der Wilhelm-Käber-Schule (WKS) die Urkunden an Schüler und Lehrer. Küffner würdigte das Engagement der Schulen auf dem Gebiet Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Initiative „Zukunftsschule.SH“ zeichne Schulen aus, die den Slogan „Heute etwas für morgen bewegen“ in ihrer schulischen Arbeit verankert haben und umsetzen.

Die Vergabe eines Zertifikates erfolgt in drei Qualitätsstufen: Ein Stern sei der Einstieg und bedeutet: „Wir sind aktiv“, „Wir arbeiten im Netzwerk“ lautet das Motto der Zwei-Sterne-Schulen, und mit drei Sternen werden Schulen ausgezeichnet, die von sich behaupten können, dass sie Impulse setzen. „Es wäre wünschenswert, wenn sich einige von euch auf den Weg machen, um auch diese Stufe einmal zu erreichen“, betonte Küffner.

Dass man schon mit kleinen Schritten etwas in der Welt verändern könne, betonte Hohenlockstedts Schulleiter Jörn Gasterstedt in seiner Begrüßung. Das unterstrich auch Landrat Torsten Wendt. „Der Klimawandel geht von uns Menschen aus – jeder hat die Möglichkeit, Dinge zu verändern.“ Das sei zwar schwierig, aber richtig und wichtig. Wichtig sei zudem, Zusammenhänge erkennen und erklären zu können und einmal hinter die Kulissen zu schauen. Die kommissarische Schulrätin Adelia Schuldt hob hervor, dass es die Schüler und Lehrkräfte seien, die die Zukunftsschulen mit ihrem Engagement voranbrächten. „Jeder kann etwas tun, um die Welt ein Stückchen zu sichern – ihr seid auf dem richtigen Weg.“ Begleitet wurde die Auszeichnung von einem„Markt der Möglichkeiten“, auf dem sich mit den Landfrauen des Kreises Steinburg, der Kreisjägerschaft und dem Tierschutzverein Itzehoe auch außerschulische Partner präsentierten. Zudem stellten Schüler und Lehrer sich und ihre Projekte vor. „Schauen sie sich alles an, informieren sie sich, tauschen sie ihre Erfahrungen aus und kommen sie ins Gespräch“, appellierte Küffner an alle Anwesenden. Jan Piening, Filialleiter der Sparkasse Westholstein, würdige die Vielzahl der Projekte. „Seit Jahren fördern wir diese Initiative. Dieses Mal haben wir den Nachhaltigkeitspreis verdoppelt.“ Landesweit förderten die Sparkassen die Aktion mit 20 000 Euro.

Ausgezeichnet in der ersten Stufe wurde die Grundschule Wacken, die erstmals teilnahm mit ihren Projekten „Klassenbeete“ und „Lichtwächter“. Auch die Grundschule Kremperheide erhielt eine Auszeichnung in der ersten Stufe, und zwar für ihre Projekte „Radfahrtraining“ und „Positive Verstärkung sozialer Kompetenzen“. Belohnt mit Stufe zwei wurden die Grundschule Hohenlockstedt für die Projekte „Frühradfahren“ und „Kleine Gärtner unterwegs“ sowie die Grundschule Hennstedt für die Projekte „Schulhofaktionstag“ und „Was Kinder stark macht“. Die „Fischertechniker“ und die „Aufeinander-Zugeher“ der AVS Itzehoe bekamen wie auch die „Weltretter“ und „Spurensucher“ der Grundschule Brokstedt ebenfalls ein Zertifikat der Stufe 2 verliehen.

Erstmals wurde ein mit 800 Euro dotierter Sonderpreis vergeben, über den sich die Fehrs-Schule Itzehoe freuen durfte. „Sowohl das Konzept der Grünen Giraffen (Streitschlichter) als auch das Konzept zum Schulgarten hat die Schule an andere Ganztagsschulen weiter gegeben“, begründete Küffner die Vergabe des Sonderpreises.