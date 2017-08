Neustart in Kellinghusen : Herzstück der Verwaltung zieht um

vergrößern 1 von 1 Foto: Tietje-Räther 1 von 1

„Kein Anschluss unter dieser Nummer“ – wenn Rathausanrufer heute früh von der sonoren Ansagestimme überrascht werden, so hat dies einen Grund: Es geht los mit dem Verwaltungsumzug ins neue Amtsgebäude. Als erstes wird die elektronische Datenverarbeitung (EDV) – und darunter auch die Telefonanlage des Rathauses – in der neuen Unterkunft installiert. Bevor ab Mitte September die Mitarbeiter aus insgesamt vier Gebäuden in Hohenlockstdt und Kellinghusen folgen, treten heute und voraussichtlich das ganze Wochenende Systemadministrator Henrik Mahlendorf und sein Kollege Andree Tschampel mit den Betriebsvorbereitungen in Aktion. „Mit der EDV zieht zunächst das Herzstück der Verwaltung um“, sagt der Leitende Verwaltungsbeamte Jürgen Rebien.

Eigentlich soll die Umstellung durch die Telekom heute erst ab Mittag erfolgen. „Es kann aber sein, dass wir schon früher nicht erreichbar sind“, unterstreicht Mahlendorf. Er stellt heraus: Betroffen von der Maßnahme sei nur das Rathaus in Kellinghusen. Die Verwaltungen in der Brauerstraße und in Hohenlockstedt sind telefonisch weiterhin erreichbar. In dringenden Fällen können Bürger mit Beratungsbedarf der Rathaus-Fachbereiche sich an das Bürgerbüro in Hohenlockstdt, 04826/ 3018, oder an die Verwaltung in der Brauerstraße, 04822/ 370116, wenden. Zudem werden sie sich an neue Rufnummern gewöhnen müssen. „Mit der Umschaltung durch die Telekom wird es für das Rathaus zukünftig dreistellige Nebenstellennummern geben“, erklärt Rebien. Eine komplette Übersicht ist ab Sonntag, 20. August, auf der Webseite des Amtes (amt-kellinghusen.de) veröffentlicht. Probleme mit der Erreichbarkeit könne es während der Umzugsphase immer mal geben, kündigt Rebien an. Die Verwaltung laufe jedoch wie gewohnt weiter. Für einen reibungslosen EDV-Einsatz sorgt im neuen Amtsgebäude das „Herzstück“ in zwei Server-Räumen. Dicke Kabelstränge versorgen von dort aus über Netzwerkanschlüsse die Büros und weitere Arbeitsräume auf einer Fläche von rund 2300 Quadratmeter. Im gesamten Gebäude herrscht kurz vor dem Umzug geschäftiges Treiben. Auf den Fluren und in den Amtsstuben machen Fachleute unterschiedlicher Gewerke im Endspurt noch einmal Tempo. „Von außen sieht alles noch nach Rohbau aus, das stimmt aber nicht“, verweist Amtsvorsteher Clemens Preine auf ein weitgehend bezugsfertiges Haus.

Für die Planung und die Bauregie verantwortlich zeichnet das Architekturbüro Reinhard Wuttke (Studio 42) in Neumünster, unterstützt von der Planungsgruppe KMO (technische Gebäudeausstattung) aus Eutin sowie dem Ingenieurbüro Horn und Horn (Tragswerksplanung).

Errichtet wurde das Amtsgebäude auf dem Fundament des ehemaligen Rewe-Markts im Stadtzentrum. Fundamente im Grünbereich auf der Südseite werden demnächst „besitzbar“ sein, so Wuttke. Die Nähe zur Stör stellt der Architekt als wichtigen Faktor heraus. Der Bau des Amtsgebäudes sieht er als ersten Schritt auf dem Weg, die Stadt mit ihrer einmaligen Lage zwischen Geesthöhe und Störtal zum Fluss hin zu öffnen. Schon jetzt erlauben dessen gläserne Fronten im Erdgeschoss einen Durchblick von der höher gelegenen Fußgängerzone auf die Flussniederung. Auf das prägende Naturmerkmal der Amtsregion verweist auch das Kunstwerk der Keramikerin Annette Ody. Ein Teil des Keramik-Mosaiks wird derzeit von Michael Schmidt von der Firma Rüdiger Lause aus Wacken an der Außenwand des Gebäudes angebracht. Im fertigen Zustand zieht es sich bis in den Eingangsbereich hinein.