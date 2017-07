Itzehoe : Herzinfarkt am Steuer: Mann fährt gegen Baum und stirbt

Itzehoe | In der Karolinger Straße in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwochmorgen ein Mann gestorben, nachdem er am Steuer seines Fahrzeugs einen Herzinfarkt erlitten hatte. Wie die Polizei mitteilt, prallte der 71-Jährige daraufhin gegen 7.40 Uhr in der Straße Schnieten gegen einen Baum. Trotz schneller Reanimationsbemühungen durch einen Notarzt starb der Mann an der Unfallstelle durch den Infarkt.

von shz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 13:12 Uhr