Party in Borsfleth : Herbstparty mit Diskomusik

Zum dritten Mal gibt es in diesem Jahr eine Party auf dem Hof Beermann’s in Borsfleth.

Avatar_shz von Ludger Hinz

14. November 2019, 13:01 Uhr

Borsfleth | Party auf dem Scheunensaal: Nach den ersten beiden Ausgaben des Jahres im März und April gibt es nun die dritte Auflage: Morgen ab 21.30 Uhr steigt auf „Hof Beermanns“ in Borsfleth die nächste Scheunen-Disco. Nachdem sich die Party in den Vorjahren etabliert hatte, wird nun noch einmal im Herbst in der Straße Büttel 144 gefeiert.

Musik aus den Charts und Dance-Classics

Inzwischen ausschließlich von den Gastgebern selbst veranstaltet, geht es am Sonnabend zur Musik vom bereits an dieser Stelle bekannten DJ Los Nelsos (Nils-Eric Thoms) aus Itzehoe wieder einmal rund. „Getanzt werden kann wieder zum Besten aus den Charts, zu Diskomusik und Dance-Classics“, kündigt der DJ schon einmal an.

Nun wollen die knapp 30 Helfer auch wieder für einen geregelten Disco-Abend auf dem Land sorgen. Auf der vollen Tanzfläche steigt dann erneut eine große Herbstparty mit drei Bars, einen Grill und festen sanitären Anlagen.