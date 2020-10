Hobby-Autoren : Helmut Wrage und Uwe Schröder aus Agethorst und Nortorf veröffentlichen zweites Buch

Vom Leben geschrieben sind die Erinnerungen, die die beiden Rentner zusammengetragen haben.

27. Oktober 2020, 13:38 Uhr

Nortorf/Agethorst | Vor zwei Jahren setzten sich die ehemaligen Arbeitskollegen Helmut Wrage aus Agethorst und Uwe Schröder aus Nortorf zusammen und schrieben Geschichten und Gedichte für ein Buch auf. „Wat ick so belev hev“ wurde ein Erfolg, auf den Lesungen der beiden Autoren trafen sie immer wieder Menschen, die sich in den Erinnerungen wiedererkannten.

Corona beschleunigte Fertigstellung

„Es waren so viele Leute, die sich über die Geschichten freuten und uns anspornten“, lässt Helmut Wrage die Zeit Revue passieren. „Uns war schnell klar, dass ein zweites Buch folgen würde“, fügt Uwe Schröder hinzu. Die beiden Rentner wollten sich Zeit lassen und hatten den Erscheinungstermin ins Frühjahr 2021 gelegt. Dann kam alles anders.

Mit dem Corona-Lockdown mussten auch sie Lesungen absagen und überlegten irgendwann, dass die diversen Absagen von Veranstaltungen der Gastronomie nicht gut taten. Schröder sagt:

ZITAT Wir wollten etwas tun und haben das Buch vorgezogen. Uwe Schröder

Geschichten hatte Helmut Wrage genug, durch Band 1 waren auch immer wieder Menschen aus seiner Umgebung gekommen und hatten ihm ihre Erinnerungen erzählt. Seine Enkelin Jördis Henke stellte sich wieder für die Illustrationen zum Buch zur Verfügung und auch Freund Kai Haack unterstützte bei der Produktion. In Eigenregie wurden 200 Exemplare gedruckt, die jetzt auf die Leser warten. Um den neuen Titel „Dor wehr noch wat“ zu präsentieren, nutzen die beiden Schriftsteller einige ausgefallene Termine. Wrage:

ZITAT Die nahe Zukunft ist zwar ungewiss, aber wir wollen versuchen, für ein bisschen Geselligkeit und Spaß zu sorgen. Helmut Wrage

Dazu wollen auch Mona Lucht und Sarah Mohr von den Theotermokers beitragen. Als Speelbaas hat Uwe Schröder einige bekannte Sketche ins Plattdeutsche übertragen, die die beiden jungen Frauen auf die Bühne bringen.

Die Premierenlesung ist für Sonnabend, 14. November, um 19 Uhr mit Grünkohlessen geplant. „Wir übernehmen im Dückerstieg die Termine von den Theotermokers und wollen gemütliche Abende mit gutem Essen und Unterhaltung anbieten“, sagt Schröder. Maximal 50 Personen können teilnehmen. Anmeldung bei Uwe Schröder (04823/1684).

INFO Weitere Termine sind am 15. (mit Grünkohl), 17. (Bratkartoffelbuffet) sowie 19. und 20. November (jeweils Mehlbüdel) um 19 Uhr im Dückerstieg. Am 25. November im Klever Hof mit Schnitzelbuffet sowie am 28. November im Colosseum um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen und am 29. November ebenfalls im Colo um 9.30 Uhr mit Frühstück.

„Ob das alles so klappt, werden wir sehen“, so Schröder. Wer lieber zu Hause bleiben möchte, erhält das Buch bei Uwe Schröder, Helmut Wrage, der Buchhandlung Bunge und Landmaschinen Meifort.