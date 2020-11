95. Geburtstag : Helga Ritters spielt gerne Doppelkopf

Seit einem Jahr lebt Helga Ritters in Wilster. Die große Geburtstagsfeier ist wegen der Pandemie verschoben .

13. November 2020, 03:54 Uhr

Wilster | Seit einem Jahr verbringt Helga Ritters geb. Schröder ihren Lebensabend in einem schmucken Neubau im Wohngebiet „Op de Weid“ in Wilster. Heute feiert sie ihren 95. Geburtstag – allerdings nur im kleinen Kreis mit ihren beiden Kindern. Die ursprünglich geplante große Feier fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die wird aber nicht um ein ganzes Jahr verschoben, sondern sie wird gefeiert, sobald der ganze Corona-Spuk vorbei ist“, ist die Jubilarin zuversichtlich.

Von der Schulbank in die Meierei Ecklak

In Averlak geboren, erinnert sich die 95-Jährige an ihre „schöne Jugendzeit auf der kleinen Landstelle“ ihrer Eltern dort. Nach dem Besuch der zweiklassigen Dorfschule wurde sie 1940 in der Eddelaker Kirche konfirmiert. Zwei Jahre arbeitete sie im Betrieb der Meierei Ecklak. „Noch vor Kriegsende haben sie mich doch noch erwischt: Ich musste neun Monate lang in einer Munitionsfabrik in Kiel arbeiten“, erinnert sich Helga Ritters an diese schwere Zeit.

Mit Ehemann Bauernhof bewirtschaftet

1951 heiratete sie ihren Ehemann Walter Ritters aus Kudensee, mit dem sie sich auf dem damals gekauften Bauernhof in Wetterndorf der landwirtschaftlichen Arbeit zuwandte. „Wir haben den Hof bis 1979 bewirtschaftet und ihn dann an unseren Sohn Hartwig übergeben“, erzählt Helga Ritters. Tochter Renate lebt mit ihrer Familie in Grevenkop. Fünf Enkel und elf Urenkel gratulieren heute zum 95. Geburtstag.

Mobil mit täglichen Spaziergängen

Seit 20 Jahren pflegt sie ihr Hobby: Doppelkopf spielen in einem privaten Kartenklub. Eine weitere Vorliebe gehört dem Reisen. Im Fernsehen liebt sie vor allem Tier- und Naturfilme. Und mobil hält sie sich fast täglich mit Spaziergängen. Auch im hohen Alter versorgt Helga Ritters ihren Haushalt noch allein. Die Gartenarbeit haben Sohn Hartwig und Schwiegertochter Ute übernommen. Die Beiden bewohnen die eine Hälfte des Doppelhauses und die Jubilarin die andere – auf guter Nachbarschaft.