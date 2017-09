Kreis Steinburg : Helfer für Jugendarbeit unverzichtbar

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Wir können in der Jugendarbeit nicht auf das ehrenamtliche Engagement verzichten“, betonte Lars Möller, Vorsitzender des Kreisjugendrings Steinburg (KJR). Möller hieß gemeinsam mit seinem Vorstands-Team rund 60 von mehr als 100 ehrenamtlich Tätigen in „Guidos Kantine“ in Itzehoe zum Helferfest willkommen. Der KJR, der auch in diesem Jahr für die Planung und Veranstaltung der Aktion „Ferienpass“ im Kreis Steinburg verantwortlich war, hatte alle eingeladen, denen „eine zukunftsweisende und vorwärts gerichtete Jugendarbeit am Herzen liegt“, resümierte Lars Möller.

Zusammen haben die ehrenamtlichen Helfer im Rahmen der Aktion Ferienpass mehr als 1600 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren bei verschiedenen Freizeitangeboten betreut und unterstützt. „Insgesamt haben wir im Kreisgebiet sieben Tagesfahrten nach Hamburg ins Miniatur-Wunderland mit anschließender Hafenfahrt, zu den Karl - May - Spielen, in den Heide Park oder zur Tolk-Schau angeboten“, erzählte Möller. Er merkte zudem an, dass für alle Aktivitäten 38 Busse im Einsatz waren, um Kinder und Betreuer „von A nach B zu fahren“. Neben den Tagesfahrten und einem Zirkusbesuch hatte der KJR auch wieder in das mehrtägige Abenteuerlager nach Oldendorf eingeladen. „Dort standen den 220 Jungen und Mädchen täglich zehn Betreuer für Spiel und Spaß zur Seite“, rechnete Möller vor. Den Höhepunkt aber bildete das seit vielen Jahren angebotene zehntägige Kreiszeltlager. 53 Jungen und Mädchen reisten mit 17 Betreuern nach Tangersdorf in die Uckermark, wo sie in einem Hüttendorf im Wald Zwerge, Krieger und Elben kennen gelernt und so manche Geheimnisse erfahren hätten.

„Im Vergleich zum Vorjahr sind unsere Zahlen bei den Aktivitäten leicht angestiegen“, freute sich der Vorsitzende, der mit seinem Team schon jetzt wieder in den Planungen für das nächste Jahr stecke. Dank richtete er im Rahmen des Helferfestes an alle Ehrenamtler, „ohne die die Ferienpass-Aktion nicht durchführbar wäre“. „Wer Lust hat, ebenfalls ehrenamtlich aktiv zu werden, kann sich bei den Ämtern und Gemeinden melden“, hofft Möller auf weitere Unterstützer.

Für Daniela Weise aus Grevenkop ist das Ehrenamt beim KJR längst eine Selbstverständlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dennis leistet sie „gerne den Dienst an der Gesellschaft“. „Ich bin mit der Jugendarbeit groß geworden, also gebe ich das auch weiter“, sagte die 39-Jährige, die seit mehreren Jahren das Kreiszeltlager betreut. „Weil es einfach Spaß bringt für Kinder etwas zu tun“, ist der Grund von Andrea Mahlstedt aus Dammfleth. Die 38-Jährige ist für die Betreuung im Bus bei den Tagesfahrten ebenso zuständig wie Inga Averhoff aus Brokdorf. „Damals waren meine Kinder noch klein und ich wollte sie nicht alleine auf die Tagesfahrten schicken. Also bin ich als Betreuerin eingesprungen und bis heute dabeigeblieben“, erzählt sie.

Und eines haben alle Betreuer gemeinsam: den Spaß an dem, was sie leisten. Dafür war das gemeinsamen Essen ein Dankeschön, und bot gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.