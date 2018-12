PKW geht in Kellinghusen in Flammen auf : Heißer Einsatz im Regen

Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig retten und rief die Feuerwehr.

von Feuerwehr Kellinghusen

07. Dezember 2018, 12:32 Uhr

Kellinghusen | „Plötzlich roch es verbrannt im Auto“, so die Fahrerin eines Peugeot-Cabrios, die am Donnerstagabend in Kellinghusen in Richtung Quarnstedt unterwegs war. Umgehend hielt sie an. Augenblicke später stand ihr Fahrzeug in Flammen. Sie rief die Feuerwehr, die gegen 22.15 Uhr mit zwei Tanklöschfahrzeugen und der Drehleiter in der Quarnstedter Straße eintraf. Der Brand im Motorraum wurde im strömenden Regen in zwei Minuten mit einem speziellen Löschschaum und Wasser gelöscht.