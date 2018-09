Wettkampf in Lägerdorf : Heiße Motocross-Rennen in der Kreidegrube

Die norddeutsche Motocross-Elite trifft sich zum Wertungslauf in der Lägerdorfer Kreidegrube.

von Ludger Hinz

05. September 2018, 09:41 Uhr

Matsch und Schlamm? Fehlanzeige. In diesem Sommer waren es eher Staub und Trockenheit, mit denen es die Helfer der Mannschaft „Nordische Wälder“ zu tun bekamen, um das Gelände in der Kreidegrube Lägerdorf für den Offroadscramble am kommenden Sonnabend herrichteten.

„Am meisten hatten wir mit 45 umgekippten Bäumen aus den Frühjahrsstürmen zu kämpfen“, schildert Organisator Wilhelm Peters, der das Rennen der Enduro-Serie seit 2004 veranstaltet. Aber zusammen mit Mitorganisator Norbert Voß und weiteren Helfern hat er die Stämme kurzerhand zu Hindernissen umfunktioniert.

60 Helfer und die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf sind an der Veranstaltung beteiligt. Trotz der Trockenheit im Sommer bestehe inzwischen keine Brandgefahr mehr. Bei freiem Eintritt ist mit Essens- und Getränkeständen auch für die Zuschauer gesorgt, Parkplätze und Zufahrt sind ausgeschildert. „Hervorragend“ sei die Zusammenarbeit mit Behörden, Feuerwehr und Bauern der Umgebung, betont Norbert Voß.



Mehr als 250 Fahrer am Start





Mehr als 250 Fahrer und viele hundert Zuschauer werden erwartet. Aus dem Kreis Steinburg nehmen etwa 20 Piloten aus Vaale, Krempe, Itzehoe, Huje und Kellinghusen teil. Auch Veranstalter Peters (55) fährt in der Seniorenklasse mit.

Fahrerin Kimberly Voß (25), die seit 2006 mitfährt und seit 2010 in Lägerdorf dabei ist, hat in diesem Jahr die Damenklasse verlassen und fährt bei den männlichen Junioren. „Das ist schon eine Spur härter, denn es geht mehr zur Sache.“ Gleich ihr erstes Rennen in Sögard (Dänemark) musste sie abbrechen, weil sie gestürzt ist. „Nun möchte ich in erster Linie Erfahrungen sammeln.“ Los geht es am Sonnabend, 8. September, um 9 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr. Gäste sind bei der kostenfreien Veranstaltung in der Kreidegrube Lägerdorf willkommen.