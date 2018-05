Event : Heiße Getränke zum Abkühlen

Verkäufer auf dem Itzehoer Flohmarkt gut auf Hitze vorbereitet.

von Delf Gravert

31. Mai 2018, 06:05 Uhr

Mit dem roten Sonnenschirm und dem blau-weiß gestreiften Hut fällt Irmgard Clari am Sandberg auf. Vor ihr türmen sich silberne Löffel, Kelche und Bücher. „Letztes Jahr war es hier nicht so heiß. Aber da ich seit dem Ruhestand öfter auf Flohmärkten verkaufe, bin ich gut für die Wärme gewappnet“, sagt sie. Mit Sonnencreme, kalten Getränken und „dem Hut aus Büsum“ hält sie es, wie viele andere Verkäufer, gut aus.

Drei Stände weiter steht Heinke Wichmann. Die Itzehoerin trumpft gleich mit zwei Schirmen auf. Einem großen und einem kleinen, „portablen“. „Ich muss ja immer wieder um den Stand rumlaufen, deshalb habe ich den Regenschirm zum Sonnenschutz mitgebracht“, erklärt Wichmann. In ihrer Kühltasche unter dem Verkaufstisch hat sie außerdem gekühlte Früchte und Getränke versteckt: „Nach 30 Jahren Erfahrung auf dem Flohmarkt, weiß man, wie man sich vorbereiten muss“, sagt sie. In der Breiten Straße fällt ein großer, grüner Pavillon auf. „Das ist unser Markenzeichen und zugleich Regen- und Sonnenschutz“, erklärt Veronika Kurras. Sie ist im „Zwiebellook“ auf den Markt gekommen und zieht je nach Hitzestand immer wieder etwas aus oder an. Apropos loswerden – Kurras möchte möglichst alles verkaufen, denn es sei toll, sich von dem ganzen Ballast zu verabschieden.

Edda Glindemann dagegen kann sich von ihrem Strohhut nicht trennen. Bei der Hitze schütze er ja außerdem den Kopf. Zusätzlich trinkt die Hohenasperin einen Kaffee – der soll bei den Temperaturen den Körper abkühlen, sagt sie. Falls das nicht hilft, zückt Herwig Schnack aus Wrist ein Kühlkissen aus seiner „Profibox“, wie er die schwarze Kiste unter seinem Stand nennt. Neben kalten Getränken befindet sich dort eine große Plane – falls doch Regen kommt. Aber er kommt nicht.