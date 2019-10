Politiker-Besuch : Heiner Rickers: Milch zu billig

Steinburger Kreispolitiker besuchen Breitenburger Milchzentrale und fordern bessere Vergütung der Bauern.

von Joachim Möller

18. Oktober 2019, 15:46 Uhr

BReitenburg | „Unsere Milch – hochwertig, weltweit gefragt, aber leider viel zu günstig.“ So fällt das Fazit des Landtagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Heiner Rickers (CDU) aus, nachdem er gemeinsam mit Kreispräsident Peter Labendowicz und Marko Förster, dem Umweltschutzausschussvorsitzenden des Kreises Steinburg, Gespräche mit dem Vorstand der Breitenburger Milchzentrale geführt hat. Die BMZ veredelt Milch zu etwa 21.000 Tonnen Käse pro Jahr, der größtenteils exportiert wird. Ob Scheibenware in Frankreich oder Pizzakäse in Japan, überall ist der hochwertige Käse gefragt.

Als ein großer Arbeitgeber in der Region mit insgesamt über 110 Beschäftigten zahlt die Milchzentrale tarifliche Löhne, auch an die 25 Fahrer. Die BMZ sei durch die genossenschaftliche Organisation gut aufgestellt, erfuhren die Kreispolitiker. Aber: Probleme bereitet den Mitgliedern, überwiegend Milchbauern aus dem Kreis Steinburg, der zu geringe Milchpreis von knapp über 30 Cent pro Liter. Hinzu kommt die große Unsicherheit bezüglich Verordnungen und Gesetzen, die eine Planungssicherheit nahezu unmöglich machen.

Die Zusammenarbeit mit dem Kreis wurde von den Vertretern der Meierei gelobt. Es werde zielorientiert auf Augenhöhe kommuniziert, was dem reibungslosen Ablauf in der Meierei zuträglich sei, berichtete Kreispräsident Peter Labendowicz erfreut.

Dies dürfe sich die BMZ nicht schlechtreden lassen, sagte Rickers: „Hier wird in Steinburg ein qualitativ hochwertiges Produkt erzeugt, welches überall gefragt ist. Die Milch wird an verschiedenen Stellen unabhängig voneinander mehrfach beprobt, bevor sie veredelt wird.“ Weiter sagte er: „Und dennoch hören wir täglich, ‚Experten‘ von angeblich antibiotikaverseuchter Milch schwadronieren und den Berufsstand kriminalisieren.“ Rickers betonte: „Unsere Landwirte leisten einen richtig guten Job und ernähren uns. Dafür verdienen Sie mit dem Produkt Milch viel zu wenig, das muss sich ändern.“ Tierwohl werde bei den Landwirten groß geschrieben, denn nur ein gesundes Tier erzeuge hochwertige Produkte. Ähnlich verhalte es sich mit dem Boden, als wichtigstem Gut der Landwirte bei der Nahrungserzeugung.