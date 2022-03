2. Basketball-Bundesliga ProA : Heimdoppelpack für die Itzehoe Eagles als Härtetest

Am Freitag kommt das Team Ehingen Ursprung in die Brokdorfer Sporthalle. Zwei Tage später geben die Kirchheim Nights dort ihre Visitenkarte ab. Zu gern würden die Gastgeber dabei den Spielverderber geben.

Brokdorf / Itzehoe | Ein Heimspiel am Freitagabend (25. März 2022), das nächste gleich am Sonntagnachmittag, und das mit weiter dezimiertem Kader: Ein Kraftakt liegt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga vor den Itzehoe Eagles. Freitag um 19.30 Uhr erwarten sie am Klinikum-Itzehoe-Spieltag in Brokdorf das Team Ehingen Urspring, Sonntag um 17 Uhr ist am Krumme-Spieltag der...

