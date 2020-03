Corona im Kreis STeinburg : Heimbüro statt Kreisverwaltung: Barbara Köhne arbeitet im Homeoffice

Flexibel in besonderen Zeiten – die Arbeit zu Hause macht es möglich. Was fehlt, ist der Kontakt zu Kollegen.

von Sönke Rother

30. März 2020, 10:14 Uhr

Meldorf/Itzehoe | Besondere Situationen erfordern besondere Methoden. Die Reaktionen der Unternehmen auf die Corona-Krise sind so vielfältig wie die Betriebe selbst.

Zum Teil wird in mehreren Schichten gearbeitet, damit im Falle einer Infektion nicht alle Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen.

In anderen Fällen arbeiten die Kollegen möglichst weit auseinander – in einem Büro oder sogar an verschiedenen Orten.

Wo es möglich ist, werden viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, so wie Barbara Köhne.

Geringer Unterschied zum Büro

Die 51-Jährige ist in der Steinburger Kreisverwaltung mit dafür zuständig, ein digitalisiertes Dokumentenmanagement zu entwickeln. „Es geht darum, Arbeitsabläufe zu digitalisieren“, sagt die Mutter von drei Kindern (16, 16 und 18).

Ein IT-Spezialist sei sie deshalb noch lange nicht. Eine gewisse Affinität zur modernen Technik sei aufgrund ihrer Aufgabe aber schon vorhanden. Die Verwaltungsbeamtin arbeitet in Teilzeit und war auch in der Vergangenheit bereits einen Tag pro Woche zu Hause. Der Unterschied zum Büro in der Viktoriastraße sei gar nicht so groß.

ZITAT: Ich bewege mich in der gleichen Arbeitsumgebung wie im Büro, habe Zugriff auf den kompletten Arbeitsplatz – jedenfalls was den Digitalbereich betrifft. Barbara Köhne

Was fehlt seien Papierdokument, aber die benötige sie ohnehin kaum, und natürlich der persönliche Kontakt zu den Kollegen. „

Ich arbeite in engem Austausch mit meiner Vorgesetzten zusammen, das ist jetzt kaum möglich.“

Da Dezernatsleiterin Ellen Gahtow dem Krisenstab des Kreises angehört, sind Absprachen derzeit ohnehin kaum möglich – und auch kaum nötig.

ZITAT: Wir haben vorab geklärt, welche Aufgaben ich übernehme, daher ist eine Abstimmung jetzt kaum erforderlich. Barbara Köhne

Auch, wenn sie sich jetzt täglich rund 35 Minuten Bahnfahrt von Meldorf nach Itzehoe spart, fehlt ihr das Büro. „Ich habe großen Respekt vor allen Kollegen, die täglich vor Ort in vorderster Front die Stellung halten. Daher versuche ich, ihnen auch ein Stück den Rücken frei zu halten und etwas mehr abzudecken.“

Spagat zwischen Büro und Arbeit zu Hause

Der Spagat zwischen der Arbeit und dem häuslichen Umfeld ist für die Verwaltungsfachfrau kein Problem. „Meine Kinder wissen, wenn ich arbeite, arbeite ich. Da gibt es keine Probleme.“

Sie könne es auch gut trennen, auch, wenn es ihr manchmal etwas schwer fällt, Pausen einzuhalten. „Ich gucke dann doch noch mal kurz auf dem Computer, ob es vielleicht zu einem Thema einen neuen Sachstand gibt.“

Flexibel im Tagesablauf

Die Flexibilität sei schön. Man könne nachmittags kurz mit den Kindern „Scrabble“ oder „Skip Bo“ spielen, dann abends die restliche Arbeit erledigen. „Ich bin schon dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben.“

Die direkte sozialen Kontakte zu den Kollegen fehlten ihr allerdings schon. „Ich bin schon froh, wenn es wieder ins Büro geht.“

Aber auch das Homeoffice hat seine Vorteile. Und die Flexibilität ist dort gerade in diesen Zeiten wichtig. Besondere Situationen, erfordern besondere Methoden und viel Flexibilität – auch bei Arbeitszeiten und Feierabend.