Awo-Projekt „Landgewinn“ im Kreis Steinburg : Heimatwissen für Zugewanderte

Steinburger Politiker betreuen Flüchtlinge für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander.

von shz.de

20. August 2019, 14:46 Uhr

Itzehoe | Wie funktioniert das politische System in Deutschland? Was bedeutet Demokratie? Welche Möglichkeiten einer politischen Teilhabe gibt es? Das erfahren in den kommenden vier Monaten 24 Zugewanderte, die im Kreis Steinburg eine neue Heimat gefunden haben.

Kommunalpolitiker helfen

Das Besondere daran: Das Grundlagenwissen vermitteln ihnen 21 Steinburger Politiker, die sich in kommunalen Gremien engagieren.

Diese beiden Gruppen bringt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schleswig-Holstein mit ihrem Projekt Landgewinn zusammen.

Modellprojekt des Bundes

Es ist ein Modellprojekt des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zur Stärkung eines vielfältigen, gewaltfreien und demokratischen Miteinanders. Steinburg ist der vierte und letzte Kreis, in dem das Awo-Projekt, das Ende 2019 endet, stattfindet.

Im Kreishaus kennen gelernt

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung im Kreishaus lernten die Migranten ihre betreuenden Politiker, die aus 13 verschiedenen Orten, kommen, erstmals kennen. Die Zugewanderten stammen aus Syrien, Afghanistan, aber auch aus dem Irak, Iran, Armenien und Venezuela. Die Bandbreite reicht vom Schüler über Auszubildende in der Verwaltung bis hin zu einem ehemaligen Anwalt.

Zitat: Die Menschen mit Migrationshintergrund sollen politisches Grundlagenwissen erlangen, die Strukturen der Zivilgesellschaft kennen lernen, einen Überblick über Vereine, Verbände und Parteien bekommen sowie die eigenen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe erkennen. Niklas Muhlack, Awo-Projektleiter.

Dazu gebe es drei Bausteine: Sechs Begleitseminare, eine dreitägige Berlinfahrt und die so genannte Mentoren-Partnerschaft mit einem Kommunalpolitiker.

Diese gäben den Migranten Einblicke in den politischen Alltag, nähme sie mit zu Sitzungen und Veranstaltungen. „Die Schwerpunkte können individuell vereinbart werden“, so Muhlack.

Zahlreiche Bewerber

Nach einem „sehr verhaltenen Auftakt“ hätte sich dann doch noch eine beachtliche Zahl von Bewerbern gemeldet, sagte Michelle Denker. Ihre Koordinierungsstelle Integration hat für den Kreis Steinburg die Organisation übernommen.

In Nordfriesland, Ostholstein sowie Schleswig-Flensburg hatten zuvor insgesamt 62 Zugewanderte und 44 Politiker teilgenommen.

Es sei wichtig, dass die Zugewanderten die demokratischen Strukturen kennen lernen, betonte Landrat Torsten Wendt.

Zitat: Es gibt Rechte, aber auch Pflichten, wenn man hier leben möchte. Torsten Wendt, Landrat.

Diese Nachhilfe bräuchten allerdings manchmal auch deutsche Bürger.

Für Innenstaatssekretär Torsten Geerdts ist das Projekt ein weiterer wichtiger Baustein für eine gelingende Integration.

Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge sei nach Deutschland gekommen, um unter anderem, Meinungsfreiheit, Demokratie sowie Gleichberechtigung von Mann und Frau kennen zu lernen.

„Unser gemeinsames Ziel sollte es dabei sein, dass irgendwann nicht mehr im Vordergrund steht, wo jemand herkommt, weil es vielmehr darum geht, wie wir unsere Gesellschaft gemeinsam gestalten können.“