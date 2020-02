Der wahre Christian von Pentz : Heimatforscherin Ruth Möller recherchiert über den ersten Gouverneur von Glückstadt

Er war Vertrauter des Stadtgründers Christian IV. – und hatte viele Neider: Christian von Pentz.

Avatar_shz von shz.de

24. Februar 2020, 17:18 Uhr

Glückstadt | Ein bewegtes und nicht immer ganz leichtes Leben muss er gehabt haben, der Reichsgraf Christian von Pentz (1600 - 1651). Er war seinerzeit Gouverneur von Glückstadt, Günstling und Schwiegersohn von König Christian IV, dem Gründer Glückstadts.

Und so vermutet die Heimatforscherin Ruth Möller: Dadurch war Pentz Ziel vielerlei Anfeindungen und Intrigen seiner zahlreichen Neider.

ZITAT: Aus sehr widersprüchlichen Geschichten habe ich versucht, den Konsens herauszufiltern. Ruth Möller, Heimatforscherin

Seit einigen Jahren recherchiert sie zum Leben von Christian von Pentz. Mithilfe von historischen Dokumenten versucht sie auch so einiges richtig zu stellen, das über den Grafen behauptet wurde. Und deshalb trug ihr Vortrag bei der Dethlefsen-Gesellschaft auch den Titel „Gefälschte Wahrheit“.

Denn im Laufe ihrer Forschungen fand sie immer mehr Ungereimtheiten, die darauf hindeuteten, dass Pentz’ Karriere schließlich den politischen Ambitionen seiner Neider zum Opfer fiel.

Im Auftrag des Königs

Schon beim Besuch des Königs in Glückstadt 1629 war Pentz dessen engster Vertrauter.

Er kümmerte sich um das Wohlergehen von Wiebke Kruse, der Lebensgefährtin des Königs und später auch um die Absicherung der aus dieser Beziehung entstandenen Kinder.

Zudem arbeitete er im direkten Auftrag des Königs in diplomatischer Mission.

Eine seiner wichtigsten aber auch schwierigsten Aufgaben war es, den königlichen Willen in Glückstadt auch mal gegen geltendes Recht durchzusetzen.

Im Gegenzug erhielt Pentz immer die Zuwendung des Königs, auch in finanzieller Hinsicht, beispielsweise beim Bau des Rathauses 1642.

Gegner Claus von Ahlefeld

Schon zu dieser Zeit war Claus von Ahlefeld einer seiner erbittertsten Feinde, der stetig bemüht war, Christian von Pentz beim König in Verruf zu bringen.

Ihm in die Hände spielte die Belagerung Glückstadts durch die Schweden, die Pentz zwar gut abwehren konnte, einer der ihm unterstellten Kommandanten jedoch nicht ganz so glücklich überstand.

Das Regiment Bauer floh vor dem drohenden Einfall der der Schweden und als dessen Vorgesetzter landete auch Christian von Pentz vor dem Kriegsgericht.

Zwar wurde er freigesprochen, sagt Ruth Möller. Doch sein Ruf war angeschlagen.

BILD

Und Christian von Ahlefeldt nutzte diesen Umstand, erfand immer weitere Halbwahrheiten, die er dem König zutrug. Mit dem Tod Christian IV. sah er schließlich seine Chance, Christian von Pentz endgültig aus dem Weg zu schaffen.

In einem Brief an den Thronfolger, Kronprinz Friedrich, beschuldigt er Pentz, bei einer Vereidigung auf dem Marktplatz die Soldaten nicht in direktem Wortlaut auf den König vereidigt zu haben.

Ruth Möller fand jetzt jedoch heraus, dass diese Vereidigung so gar nicht stattgefunden hatte. Vielmehr hätten nur Einzelgespräche mit den Soldaten im Vorfeld zur Vereidigung stattgefunden.

Zudem hatte der hintertriebene von Ahlefeld dem König wohl auf dessen Totenbett noch die Oberhoheit über die Stadt Glückstadt abgerungen.

Rückhalt verloren

Als er diese nach König Christians Tod einforderte, verweigerte ihm Pentz dieses und wandte sich mit einem Brief an den Kronprinzen.

Dieser hatte jedoch genügend eigene Probleme mit dem Neid seiner zahlreichen Geschwister und ließ diese Angelegenheit nur zu gern von anderen Würdenträgern regeln.

So wurde von Pentz der „Raserei und Tollheit“ bezichtigt, von seinen Widersachern überwältigt und bis zu seinem Lebensende im Kerker der Duburg eingesperrt.

Erst in seiner Totenrede stellte der Prediger seine Ehre wieder her. Er bezeichnete ihn als einen ehrbaren Mann, der vielen Schicksalsschlägen getrotzt hätte.