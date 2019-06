Hörnerfest in Brande-Hörnerkirchen : Heidevolk heizt ein

Beste Stimmung und 20 Grad um Mitternacht – 14. Mittelalterfest in Brande-Hörnerkirchen mit 3000 Besuchern.

von Ludger Hinz

30. Juni 2019, 15:18 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Beim Blick in die Runde wurde schnell klar: Tanz und gute Laune zu mittelalterlichen Klängen gingen bei bestem Wetter noch mal so gut über die Bühne. In Brande-Hörnerkirchen feierten am Wochenende mehr als 3000 Fans in historischen Gewändern das 14. Hörnerfest.

Breites Musikangebot

Auf zwei Bühnen sorgte ein breites Musikangebot mit Headliner Alestorm für beste Unterhaltung. Insgesamt traten 20 Bands an zwei Tagen auf, die aus Deutschland, aber auch den Niederlanden, Schweden und Norwegen kamen. Nach einem kleinen Warm-Up auf der Marktbühne am Vorabend ging es jeden Tag ab Mittag mit internationalen Bands rund. Am ersten Abend waren die Formationen Heidevolk und Vogelfrey die stimmungsvollen Highlights.

Ludger Hinz

Jannik Schmidt, Sänger von Vogelfrey, die mit ihrem Querschnitt aus ihren Songs für großartige Partystimmung sorgten, war voll des Lobes: „Wir waren jetzt eine Woche lang im Studio, um unser neues Album aufzunehmen, das noch in diesem Jahr heraus kommen soll“, schilderte er. „Weil wir hier live aber Vollgas gegeben haben, war auch das Publikum gut drauf.“

Höhepunkte auf der Bühne

Am zweiten Tag ging es dann ans Eingemachte, als Bands wie Einherjer, Black Messiah, The O’Reillys and the Paddyhats und Captain Jacks Army in die Saiten griffen und das Publikum begeisterten. Beim unumstrittenen Headliner Alestorm war die Fläche vor der Bühne trotz später Stunde noch gut gefüllt.

Auch um die Bühnen herum gab es viele weitere Highlights. Im mittelalterlichen Lager mit Feuerkunst und Gaukelei, Bogenschießen, Axt- und Messerwerfen setzte auch Aki, der Südschwede zum großen Schluck aus seinem langen Trinkhorn vom Longhornrind für zwei Liter Bier an. Axel Görner (54), wie der Kfz-Schlosser aus Hamburg wirklich heißt, war angetan: „Hier ist für jeden das Richtige dabei“, sagte er.

Gaukler unterhalten

Auf der Marktbühne sorgten Gaukler-Gruppen für Unterhaltung, und an der Rockbühne wurden Autogrammstunden und Kennenlernen mit den Musikern organisiert. Dort stand auch Silke Schmode aus Maschen -Seevetal für ein Autogramm an. „Es ist für meine 16-jährige Tochter, die nicht da sein kann“, sagte sie, als sie dann die Autogrammkarte frohen Mutes in den Händen hielt.

Organisator Thomas Tegelhütter, der das Geschehen mit 80 Helfern auf die Beine stellte, freute sich über die Veranstaltung: „Es war ein wunderschönes Fest ohne Zwischenfälle bei 20 Grad noch um Mitternacht.“





>Der Vorverkauf für das nächste „Hörnerfest“ am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. Juni 2020 hat bereits begonnen. Infos unter www.hoernerfest.com.