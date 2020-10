Rummel eröffnet : Heider Herbstmarkt mit Abstand

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen können zeitgleich 500 Besucher den Rummel-Spaß in Heide erleben.

25. Oktober 2020, 16:10 Uhr

Heide | Das Gejohle ist groß. Und der Mann am Pult leistet ganze Arbeit. Er bringt seine zumeist jugendlichen Kunden nun richtig auf Fahrt. Im und um den Breakdancer geht die Post im Höllentempo ab. Ein Stück Jahrmarkts-Normalität. Doch rundherum ist alles anders als gewohnt. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen sich nur maximal 500 Besucher gleichzeitig auf dem Heider Herbstmarkt aufhalten.

Und das ist nur eine der zahlreichen Auflagen, die den Schaustellern und Beschickern auferlegt wurden. Sollte sich der Corona-Virus weiter verbreiten, dürfen laut der Allgemeinverfügung des Kreises nur noch 100 Menschen auf den Markt.

Penibel wachen die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus Neumünster mit Zählgeräten an den Einlassstellen auf die Einhaltung der 500-Besucher-Grenze. Als diese am Eröffnungstag erstmals überschritten wurde, begehrten Jugendliche trotzdem Zutritt. Dies verwehrte ihnen die Security. „Daraufhin beleidigten sie uns, drängten auf den Veranstaltungsplatz“, so ein Security-Mitarbeiter. Die Lage beruhigte sich erst als die Polizei einschritt.

Die behördlichen Anordnungen stoßen bei den Geschäftsleuten auf ein geteiltes Echo. Beate Hansen von den Hansen Imbissbetrieben spricht sich zum Beispiel gegen die Pflicht zur Nasen-Mund-Bedeckung aus: „Die Besucher halten sich an der frischen Luft auf und das soll doch eigentlich gut sein gegen Corona. Wozu also die Gesichtsmaske?“

Dieter Fehlauer akzeptiert die Einschränkungen, denn: „Das ist die einzige Möglichkeit, damit der Jahrmarkt stattfinden kann“, sagt der Chef des Schaustellerverbandes. „Und wir müssen jetzt Geld verdienen, sonst droht einigen das wirtschaftliche Aus.“