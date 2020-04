Brautpaar Loop : Heide statt Bonn

Avatar_shz von shz.de

03. April 2020, 11:55 Uhr

Heide | Es sollte eine standesamtliche Trauung auf der Godesburg in Bonn werden, am 28. März, mit der ganzen Familie – und Blick auf das Rheintal. All diese Pläne wurden von der Corona-Krise zunichte gemacht – doch geheiratet haben Denise (25) und Michael (31) Loop (geb. Hartmann) aus Heide trotzdem.

Sie berichtet: „Wir haben die Unterlagen, die vorher schon von Bonn nach Heide und wieder zurück gegangen waren, erneut nach Heide schicken lassen.“ Die dortige Standesbeamtin bot als ersten freien Termin den 30. März an – „den haben wir sofort genommen“, sagt die Braut, die ursprünglich aus Beidenfleth kommt. In Heide hängten ihr ihre Eltern, die in Beidenfleth leben, früh morgens heimlich ein Herz an die Tür, und Verwandte und Freunde feierten den ganzen Tag per Videobotschaften mit – in Festgarderobe, mit Sekt anstoßend, hupend und singend. Loop: „Alles ist, ganz unverhofft, richtig schön geworden.“