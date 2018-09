Heide bekommt neuen Bürgermeister

von shz.de

30. September 2018, 17:23 Uhr

Heide bekommt einen neuen Bürgermeister. In der gestrigen Stichwahl landete Oliver Schmidt-Gutzat (SPD, r.) gegen Amtsinhaber Ulf Stecher (CDU) einen überraschend klaren Sieg. Während sich 57,27 Prozent der Wähler für den Eutiner entschieden, votierten nur 42,73 Prozent zugunsten Stechers. In der ersten Runde war Schmidt-Gutzat auf rund 47 Prozent gekommen, während Stecher knapp 48 Prozent erhalten hatte. Insgesamt 17 362 Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,54 Prozent. Die Amtszeit von Ulf Stecher endet am 1. Dezember nach 16 Jahren.