Hodorf : Hebamme für 150 000 Kühe

Die Steinburger Landwirte verabschieden Besamungstechniker Bernd Scharlibbe.

von shz.de

21. November 2018, 14:09 Uhr

Nach 40-jähriger Dienstzeit verabschiedeten 118 landwirtschaftliche Betriebe ihren Besamungstechniker Bernd Scharlibbe von der Rinderzucht Schleswig-Holstein (RSH) in den Ruhestand. Seinen beruflichen Werdegang begann Bernd Scharlibbe als Buchdrucker. Als Quereinsteiger absolvierte er 1978 eine Ausbildung bei der Rinderbesamung Holstein. Nach der Prüfung arbeitete er als Aushilfe und übernahm Vertretungszeiten, bevor er seinen ersten festen Bezirk in Hennstedt-Aukrug erhielt. Nach drei Jahren wechselte er nach Ladendorf und ab 1985 war Scharlibbe in der Wilstermarsch tätig. „Das war ein weit verzweigter Bezirk und oft kam unser Besamungstechniker erst kurz vor dem Zubettgehen“, sagte Volker Hardt. Er hielt im Namen der Landwirte die Laudatio.

In Hackeboe, Achterhörn, Buchholzermoor, Vaalermoor, Neuendorf-Sachsenbande, Moorhusen, Kleve, Vaale, Huje, Mehlbek, Kaaks, Ottenbüttel, Oldendorf, Bekmünde, Herfart, Hodorf, Bahrenfleth und Krempermoor war Scharlibbe tätig. Nachdem 1992 das RSH-Zentralbüro in Ottenbüttel eröffnet wurde, trafen sich die Außendienstler dort zur Routenabsprache. Mit der Zeit wurden die Touren kleiner. Zuletzt hat Bernd Scharlibbe in Horst, Sommerland und Kollmar bis kurz vor Elmshorn seinen Dienst versehen. „Bernd hat 250 000 Besamungen durchgeführt, daraus wurden zirka 150 000 Kälber geboren“, sagte Hardt. Als Nachfolger hat Sören Schultz aus Borsfleth bereits seine Arbeit aufgenommen, der als Außendienstmitarbeiter bereits vielen bekannt ist.