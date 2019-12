Kreis Steinburg : Haushalt: Keine Panik trotz Defizit

Das Kieler Innenministerium muss allerdings den Etat des Kreises genehmigen, was aber als unproblematisch eingeschätzt wird.

von Joachim Möller

06. Dezember 2019, 15:35 Uhr

Itzehoe | 20 Millionen Euro neue Kredite, ein Defizit von knapp sieben Millionen Euro und eine konstante Kreisumlage von 34 Prozent bei einem Gesamtvolumen von 220 Millionen Euro. Das sind die Eckwerte für den Haushalt 2020. Das Zahlenwerk hat den Finanzausschuss einstimmig passiert, der Kreistag verabschiedet es am nächsten Donnerstag (15 Uhr, Kreistagssaal) endgültig.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen lange über die Höhe der Kreisumlage diskutiert und zahlreiche Einzelanträge zum Haushalt gestellt wurden, herrschte in diesem Jahr Einigkeit. Sorge bereitet einigen Abgeordneten allerdings, dass der Haushalt mit einem Defizit endet. Die Folge: Das Innenministerium in Kiel muss ihn genehmigen. Kreiskämmerer Sönke Perner geht jedoch davon aus, dass die Aufsichtsbehörde zustimmt – allerdings erwartet er bei Neukrediten in Höhe von 20 Millionen Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 30 Millionen Euro für die Folgejahre Einschränkungen. Falls die Kreditkürzungen zu groß ausfallen, müssten „im Zweifel Prioritäten“ bei den Investitionen gesetzt werden. Auch Landrat Torsten Wendt geht nach Gesprächen im Innenministerium davon aus, dass das Votum für den Haushalt auch bei einem Defizit positiv ausfällt. Man habe ihm versichert, den Kreishausneubau – ein Hauptposten der Kredite und kommenden Verpflichtungsermächtigungen – „wohlwollend zu begleiten, so dass eine mögliche Kürzung nicht zum Baustopp führt“.

Reinhard Georg Zimmermann (AfD) betonte, dass Steinburg der einzige Kreis im Land mit einem Defizit sei. Um sich „frei zu machen vom Land“ sollte künftig auch darüber nachgedacht werden, die Kreisumlage zu erhöhen.

Lediglich zwei Anträge gab es zum Haushalt: Zum einen wünscht sich Carsten Fürst (Bürgerliste Steinburg) eine Förderung von 10.000 Euro für den Naturpark Aukrug, weil dieser zu einem Drittel auf Steinburger Gebiet liegt. Damit wird sich im kommenden Jahr der entsprechende Ausschuss beschäftigen.

Abgelehnt wurde der Vorstoß des grünen Fraktionsvorsitzenden Heinrich Voß, einen Dienst-Pkw, einen Hausmeisterbus und einen Streckenwagen für die Bauüberwachung auf Elektrobasis anzuschaffen. Die höheren Kosten und vor allem die Umbauarbeiten für fehlende Ladesäulen, für die Voß 150.000 Euro einstellten wollte, schreckten die restlichen Mitglieder ab.